ÖGB, FSG und Arbeiterkammer vor großem Führungswechsel

WIEN. Auf Gewerkschaftsboss Foglar könnte GPA-Chef Katzian folgen. Kaske wirbt für ÖGB-Frauenchefin Anderl als neue AK-Präsidentin.

Die roten Gewerkschafter sehen sich als Speerspitze im Abwehrkampf gegen die schwarz-blaue Regierung. Reizthemen sind aktuell das Kammersystem und die Arbeitslosenversicherung. Personell könnte diese Spitze im Frühjahr bis zum ÖGB-Bundeskongress am 12. Juni komplett erneuert werden. Am Freitag wollen die Chefs der Einzelgewerkschaften auch über Personelles reden – mit der Aussicht auf wichtige Vorentscheidungen.

Mit dem von Rudolf Kaske (62) aus privaten Gründen für Ende März angekündigten Rückzug ist jedenfalls die Funktion des Arbeiterkammer-Präsidenten nachzubesetzen. Kaske ließ auch am Montag keinen Zweifel daran, dass er für seine Nachfolge erst zum zweiten Mal in der AK-Geschichte eine Frau sehen möchte – und zwar die derzeitige ÖGB-Frauenvorsitzende Renate Anderl. Die 55-Jährige gilt tatsächlich als Favoritin, käme aber auch als nächste ÖGB-Chefin in Frage, erklärt ein Gewerkschaftsinsider im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Foglars Wunschkandidaten

Anders als Kaske hüllte sich ÖGB-Präsident Erich Foglar (62) in der Frage, ob er ab- oder im Juni doch noch einmal antreten will, bisher beharrlich in Schweigen. Was vor allem daran liegen soll, dass Foglar mit seinem Wunschnachfolger, Niederösterreichs AK- und ÖGB-Chef Markus Wieser (52), bei den Teilgewerkschaftern abgeblitzt ist. "Foglar geht nur dann, wenn es eine Übergabe in seinem Sinn gibt", heißt es aus Funktionärskreisen. Auch seine zweite Wahl, der Leitende ÖGB-Sekretär Bernhard Achitz (52), fiel durch, weil ihm Defizite als Teamplayer nachgesagt wurden.

Womit der Weg über Wolfgang Katzian führen soll. Der FSG-Chef und Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) ist zwar nur ein Jahr jünger als Foglar. Katzians Hausmacht und politische Routine wiegen aber schwer genug, um ihn als siebenten Präsidenten in der ÖGB-Geschichte an die Spitze zu katapultieren.

Mit der Metaller-Gewerkschafterin (pro-ge) Anderl bei der Arbeiterkammer und GPA-Mann Katzian beim ÖGB wären auch die Topjobs von den beiden stärksten Teilgewerkschaften besetzt.

Komplizierter dürfte es mit den nach diesen Rochaden notwendigen Nachbesetzungen werden. Eine logische Kandidatin als neue ÖGB-Frauenchefin war zuletzt nicht in Sicht. Um die Führung der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG), die Katzian als ÖGB-Präsident abgeben müsste, gibt es dafür einen Wettstreit.

Im Ring stehen die Teilgewerkschaftschefs Roman Hebenstreit (46, vida) und Josef Muchitsch (50, Bau/Holz). Letzterer sitzt auch für die SPÖ als Abgeordneter im Nationalrat. Gewisse Chancen soll auch Metaller-Chef Rainer Wimmer (62) aus Hallstatt haben.

