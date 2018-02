ÖBB: SPÖ übt massive Kritik am Vorgehen Hofers

Wenn zwei das Gleiche tun, so ist das noch lange nicht das Selbe.

Wenn das Argument ist, Trauzeuge von Strache zu sein, ist so dumm, dass es schon fast witzig ist. An den bisherigen Aufsichtsräten wurde keine Kritik gefunden. Ausser dass Herr Hofer sie nicht mag und er wohl glaubt, die ÖBB sei sein Privatbesitz. Nun kassieren eben andere die fetten Aufsichtsratstantiemen. Frau Forstinger hat aus dem selben Motiv damals den Herrn Draxler? entlassen und einen überforderten Nachfolger ihrer Geisteshaltung eingesetzt. Wir haben diese Verluste mit unseren Steuern bezahlt. Frau Forstinger ist mit ihrem Unternehmen so wenig erfolgreich, dass man nie wieder etwas von ihr gehört hat. Nun kommt sie mit Parteibuch wieder zurück. Eine Expertin schaut wohl anders aus. Sie wird uns noch lange beschäftigen. Leider!

Auch bei der ersten Regierungspartei der FPOE gab es solche Vorgänge wenige kassieren und viele müssen bezahlen.