Noch mehr mutmaßliches "Körberlgeld" für Kurz

Wenn sich die SPÖ, die Roten so ein Körberlgeld verschafft hätten, dann wäre das genauso aufgefallen wie es hier bekannt wurde.

20 - 40 Mio für Kurz, Strache und Kickl sind auch aufgefallen, obwohl der nette Finanzminister das nicht explizit erwähnt hat.



Was wird da wohl noch auffallen.



Und - hätte das jemand in einer früheren Regierung so gemacht - da hätten die FPÖ und Konsorten geschrieen.



Aber das was in der FPÄ ach ja FPÖ so hintereinander passiert fällt unter einmal ist keinmal, einmal ist keinmal, und immer wieder einmal ist keinmal. Wen wundert´s