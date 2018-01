Niederösterreich bleibt fest in VP-Hand

Absolute nur Wahlbetrug!

Die ÖVP hat sich in Ihrem Kernbundesland ein eigenes mehrheitenfreundliches Wahlrecht zurechtgezimmert.

Kreuzt man in NÖ z.B. die Grünen als Partei an und schreibt noch irgendwo Mikl-Leitner auf den Stimmzettel dann zählt die Stimme für die ÖVP. In allen anderen acht Bundesländern würde die Stimme für die Grünen zählen! So holt sich die ÖVP in NÖ bei jeder Wahl sicher mehrere Prozente Köberlwahlstimmen, die Ihr aber nicht zustehen. Ohne diese Zusatzstimmen hätte Mikl-Leizner keine Absolute bekommen. Ex-Landeshauptmann Pröll bwei der letzten Wahl sicher auch nicht. NÖ ist ein demokratiepolitisches Steinzeitgebiet. Es gibt im Gegensatz zu den anderen Bundesländern hier kaum Minderheitenrechte, es wird alles seit Jahrzehnten von der ÖVP blockiert. 50,4 % der Wähler haben nicht die ÖVP gewählt. Deren Parteienbvertreter erfahren oft nicht einmal was die ÖVP-Landesregierung so beschließt. Sie sagens einfach nicht. Wo gibt's den sowas?