Niederösterreich: Eine Landtagswahl als Antwort auf drei Kernfragen im Bund

SANKT PÖLTEN. Nicht nur für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner geht es um eine Bewährungsprobe.

NÖ-"Elefantenrunde" (v.l.n.r): Landbauer (FP), Krismer (Grüne), Mikl-Leitner (VP), Collini (Neos), Schnabl (SP) Bild: APA

Mit einer recht gesitteten ORF-"Elefantenrunde" haben gestern die Spitzenkandidaten in Niederösterreich die finale Wahlkampfwoche vor dem Urnengang am kommenden Sonntag eingeläutet. Auf dem mit 1,4 Millionen Stimmberechtigten größten regionalen Wählermarkt Österreichs wird auch künftig die Volkspartei das Sagen haben. Darüber hinaus geht es am 28. Jänner um drei auch bundespolitisch richtungsweisende Entscheidungen.

Die Gejagte ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Ihre erste Wahl ist gleichzeitig die Bewährungsprobe nach dem Abgang von "Landesvater" Erwin Pröll. Dessen absolute Mehrheit (50,8 Prozent, siehe Grafik) erscheint eher unrealistisch. Die VP-Kandidatin erinnert lieber an Prölls Debütergebnis (1993: 44,2 Prozent) und verweist auf die Umfragen, in denen die Volkspartei bei 45 Prozent gemessen wird: Das, sagt sie, "wäre ein sensationelles Ergebnis".

In zweiter Linie ist die NÖ-Wahl auch der erste Stimmungstest für die schwarz-blaue Bundesregierung. Mikl-Leitner ist eine Mentorin der frühen Stunde von Sebastian Kurz und hat dem nunmehrigen Kanzler vor einem Jahr Rückendeckung bei der Parteiübernahme gegeben. Gibt es ein respektables Ergebnis, wird Kurz das vor allem parteiintern als Kursbestätigung verbuchen können.

Video: Diskussion der Spitzenkandidaten

Rote Bewährungsprobe: Für SP-Spitzenkandidat Franz Schnabl ist die Ausgangslage nur vordergründig einfacher: Angesichts des historisch schlechtesten Ergebnisses aus dem Jahr 2013, bei der man auch unter dem Erfolg des Team Stronach (9,8 Prozent) gelitten hat, kann es nur besser werden, könnte man meinen.

Doch aus Wien kommt kaum Rückenwind: Während sich die schwarz-blaue Bundesregierung noch im Zauber des Neuen wähnt, kämpft die SPÖ um Christian Kern noch mit Anlaufschwierigkeiten als führende Oppositionskraft.

Nicht nur für Schnabl eine gefährliche Melange. Gibt es in Niederösterreich wider Erwarten ein Minus (Umfragen: 22 bis 23 Prozent), könnte das in der Bundes-SP zur Kursdebatte führen, die vor allem den Vorsitzenden träfe.

Der rote Super-Gau wäre, würde man hinter der FPÖ (Spitzenkandidat Udo Landbauer) auf Platz drei landen. Umfragen (18 bis 21 Prozent) schließen dieses Szenario nicht ganz aus. Ein dickes Plus sollte Bundes-FP-Chef Heinz-Christian Strache aber sicher sein.

Grüne Existenzfrage: Für die Ökopartei steht in Niederösterreich eine echte Schicksalswahl an. Dreieinhalb Monate nach der Nationalratswahl gilt es, die dortige Marginalisierung als vom Wähler so nicht beabsichtigte Überreaktion richtigzustellen. Erst recht, weil bei dieser Landeswahl die Konkurrenz durch die Liste Pilz fehlt.

Dennoch ist Spitzenkandidatin Helga Krismer mit existenzbedrohenden Umfragewerten konfrontiert. Vier bis fünf Prozent, das ist auch die Perspektive für die Neos. Was den Grünen als Drohbild für eine Abwärtsspirale erscheint, gibt Indra Collini aber die Hoffnung, erstmals den Sprung in den Landtag in St. Pölten zu schaffen.

Video: Im Studio analysieren Politikwissenschafter Peter Filzmaier und Politikberater Thomas Hofer die Diskussion der Spitzenkandiaten.

Landtagswahl in Niederösterreich:

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema