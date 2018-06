Neues Gesetz soll die Fusionen von Bezirks- und Stadtämtern ermöglichen

LINZ/WIEN. Das könnte einen "großen Wurf" in Linz, Wels und Steyr bringen – Novelle in Begutachtung

Der Magistrat im Welser Rathaus: Mit der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land wird zwar schon zusammengearbeitet – aber nur geringfügig. Bild: OÖN/fam

Die Zusammenlegung von Bezirksverwaltungen der Statutarstädte und angrenzender Bezirke scheitert bisher an bundesgesetzlichen Hürden, genau: am Artikel 15 der Bundesverfassung, der den Ländern dafür keinen Spielraum lässt. Das könnte sich ändern: Ein Entwurf der VP/FP-Koalition ist in Begutachtung, laut dem der Einfluss des Bundes gestrichen werden soll. Für den Beschluss ist eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat nötig.

Bei seinem Amtsantritt im Vorjahr hatte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) die Zusammenlegung von Bezirksverwaltungen auf seine Agenda gesetzt. Mit den Statutarstädten Linz, Wels und Steyr wurden Arbeitsgruppen gebildet, um das Potenzial abzustecken.

Im Jänner dieses Jahres wurden vom Land mit Wels und Steyr, im April mit der Stadt Linz Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen. Doch die Zusammenlegungen bezogen sich nur auf den Abtausch einzelner relativ kleiner Aufgabenbereiche. Die Ergebnisse seien im "Rahmen des Möglichen", mehr würde das Bundesverfassungsgesetz nicht zulassen, bekannten Stelzer und die Bürgermeister Klaus Luger (SP, Linz), Andreas Rabl (FP, Wels) und Gerald Hackl (SP, Steyr): "Der große Wurf hat es nicht sein können."

Im nun in Begutachtung gegangenen Entwurf heißt es : In Landesgesetzen über die Organisation der Behörden kann "eine sprengel-übergreifende Zusammenarbeit von Bezirksverwaltungsbehörden einschließlich der Organe der Städte mit eigenem Statut, insbesondere auch durch die Übertragung behördlicher Zuständigkeiten, vorgesehen werden". Die Bezirke seien "durch Verordnung der Landesregierung festzulegen". Bisher gilt Artikel 15, der besagt: Die Organisation der Behörden bedarf der Zustimmung der Bundesregierung – und auch dies ist nicht in allen Bereichen möglich.

Diskussion über große Brocken

Die Änderung sehe er als wesentlichen Teil der Kompetenzbereinigung in der Verwaltung, sagt Stelzer. Er habe "mehrmals", zuletzt beim Besuch von Justizminister Josef Moser im Februar in Linz, darauf hingewiesen: "Wir sind bei den Bund-Länder-Kompetenzen an einem Punkt angelangt, wo wir vom Reden ins Tun kommen müssen." Moser habe zugestimmt.

Das Thema wurde bei der Landeshauptleute-Konferenz am 17. Mai behandelt, bei der es auch um Kompetenz-Entflechtungen zwischen Bund und Ländern ging.

Auch der Verfassungsartikel 12 soll Teil der Kompetenzbereinigung sein. Die Länder werden etwa für die Kinder- und Jugendhilfe zuständig sein, der Bund für die Bevölkerungspolitik. Das Armenwesen mit der Mindestsicherung, der Krankenanstaltenbereich und das Elektrizitätswesen sollen aber erst bis Jahresende per Bund-Länder-Arbeitsgruppe bearbeitet werden. Die SPÖ nannte das "Ankündigungspolitik", die Neos warnten vor einer "halbgaren Lösung".

Wo Statutarstädte und Land bereits kooperieren

Steyr-Stadt und Steyr-Land haben im Jänner vereinbart, dass der Magistrat etwa seine Zuständigkeit für Naturschutz-, Bäderhygiene-, Fischerei-, Forst- und Jagdrecht an die Bezirkshauptmannschaft (BH) überträgt. Die Stadt übernimmt die Eltern- und Mutterberatungen, den Vollzug des Aufenthaltsgesetzes und Namensänderungen.Die BH Wels-Land kümmert sich um die Verfahren im Agrar-, Forst-, Naturschutz- und Suchtmittelgesetz. Der Magistrat von Wels-Stadt ist für das Aufenthalts-, Apothekenrecht sowie die Kirchenaustritte zuständig.Im April kam es zur Einigung zwischen Linz-Stadt und Linz-Land. Die Stadt überträgt Tätigkeiten im Jagdgesetz, das Fahrschulwesen oder auch Untersuchungen laut Sexualdienstleistungsgesetz an die BH. Der Magistrat kümmert sich beispielsweise um das Fischerei- und das Tuberkulosefürsorgegesetz.

