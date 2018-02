Neue Routiniers für ÖGB und AK

WIEN. Wolfgang Katzian baut als neuer ÖGB-Boss zunächst auf Dialog mit der Regierung

Renate Anderl und Wolfgang Katzian, flankiert von ihren abtretenden Präsidenten Rudolf Kaske (AK) und Erich Foglar (ÖGB) Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Die sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) haben am Dienstag den sich schon länger abzeichnenden Personalwechsel in den wichtigsten Funktionen eingeleitet. Weder an der ÖGB-Spitze noch bei der Arbeiterkammer oder in der FSG ging es um einen Generationenwechsel. Alle drei Top-Jobs werden erfahrene Gewerkschafter übernehmen. Im Vordergrund steht die Routine, um im Bedarfsfall ein schlagkräftiger Gegenpol zur schwarz-blauen Regierung zu sein, hieß es am Rande des FSG-Vorstands.

Er gehe "nicht zuerst auf die Barrikaden, sondern lieber zum Heurigen", unterstrich Wolfgang Katzian (61), der einstimmig designierte Nachfolger von Erich Foglar (62) als neuer ÖGB-Präsident, zum Einstand seine Dialogbereitschaft. Allerdings: Wenn jemand diese Bereitschaft "als Schwäche auslegt, werden wir auch in den Widerstand treten", warnte Katzian. Foglar, der lange offengelassen hatte, ob er sich beim ÖGB-Bundeskongress ab 12. Juni nicht doch noch einmal der Wahl stellen wird, beschrieb seinen Schritt nun als "zutiefst persönliche Entscheidung". Seine Lebensplanung sehe nicht vor, "dass ich bis zum 68. Lebensjahr bleiben möchte", sagte Foglar, der damit nach neuneinhalb Jahren an der Gewerkschaftsspitze abtreten wird.

Erst zweite AK-Präsidentin

Bereits im November des Vorjahres hat Arbeiterkammer-Präsident Rudolf Kaske (62) seinen Abgang angekündigt – ebenfalls aus persönlichen Gründen, weil seine Frau "gesundheitlich mehr als angeschlagen" sei, wie er damals sagte. Nun soll Ende April mit der bisherigen ÖGB-Vizepräsidentin und -Frauenchefin, Renate Anderl (55), "auch meine ausdrückliche Wunschkandidatin" nachrücken, betonte Kaske.

Anderl wird nach Lore Hostasch die erst zweite AK-Präsidentin sein. Die Zusage sei ihr leichtgefallen, schließlich sei sie "schon immer dafür eingetreten, dass Frauen in Führungspositionen Chancen erhalten sollen", verriet Anderl. Ihre erste große Herausforderung dürften die Regierungspläne für Umlagenkürzungen bei den Kammern sein, falls diese nicht selbst Sparideen vorlegen. Es sei wichtig, dass es weiter "eine finanzstarke AK" gibt, kündigte Anderl zunächst einen "Dialog mit den Mitgliedern" an.

Weil Katzian bis zum Umstieg nicht nur Chef der mitgliederstärksten Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA), sondern auch FSG-Vorsitzender ist, muss auch die dritte Machtposition im roten Gewerkschaftsgefüge neu besetzt werden. Hier kommt mit dem aus Hallstatt stammenden "pro-ge"-Chef Rainer Wimmer (62) ein Oberösterreicher zum Zug, der zum FSG-Chef aufsteigt.

Ebenfalls zurücklegen wird Katzian sein Nationalratsmandat. Präsident des Fußballklubs Austria Wien will er aber bleiben ("Ich hoffe, Sie gestehen mir ein Hobby zu"). Für die Gewerkschaften kann der Führungswechsel Änderungen bringen. Katzian ist in der Vergangenheit mehrfach für Kompetenzentflechtung bei den Teilgewerkschaften und eine Stärkung des ÖGB eingetreten. (luc)

Neue GPA-Chefin

Mit der 40-jährigen Barbara Teiber, die Wolfgang Katzian als GPA-Vorsitzende nachfolgen soll, wird es in der Gewerkschaftsrochade auch einen Generationenwechsel geben. Renate Anderls Posten als ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenchefin übernimmt die rote Beamtengewerkschafterin Korinna Schumann (51).

Portraits über Porträts über die neue AK-Präsidentin Renate Anderl und den gebürtigen Hallstätter Rainer Wimmer lesen Sie in den Rubriken nachrichten.at/oberoesterreich/ und nachrichten.at/politik.

1 Kommentar metschertom (5267) 07.02.2018 05:30 Uhr Da werden die Posten geschachert dass es nur so raucht. Warst immer ein treuer Parteisoldat kriegst vor der Pensi noch schnell einen lukrativen Job und gehst dann mit einer satten Pension in den "verdienten" Ruhestand.

So läufts ab und nicht anders. Und Konkurrenz wird nicht geduldet! Apparatschniks lassen grüßen. Antwort schreiben

