Neue Mittelschule: Weniger Noten, mehr Lerngruppen

WIEN. Bildungsminister Faßmann will erste Reformschritte im Herbst.

Die schwarz-blaue Koalition verzichtet zwar in ihrem Regierungsprogramm auf einen Rückbau der unter SP-Federführung eingeführten Neuen Mittelschule. Dafür soll es aber die eine oder andere Retusche an dem Schultyp geben, der die Hauptschule abgelöst hat. Schon für diesen Herbst kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) eine Änderung im Benotungssystem an.

Pläne zur Reform der NMS-Notenskala gab es schon in der vorigen Regierung, in den vergangenen Jahren hat sich eine Arbeitsgruppe im Ministerium damit beschäftigt. Derzeit gibt es in den dritten und vierten NMS-Klassen, verschränkt über zwei Leistungszüge, quasi eine siebenstufige Notenskala in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch.

Zwei Notenskalen

Schüler, die in diesen Fächern die Basisbildung erreichen, werden nach der Notenskala für "grundlegende Allgemeinbildung" beurteilt, die von "Befriedigend" bis "Nicht Genügend" reicht. Wer komplexere Sachverhalte beherrscht, wird nach der Skala für "vertiefte Allgemeinbildung" benotet. Für letztere reicht die Notenskala von "Sehr Gut" bis "Genügend".

Mit dem Verzicht auf das "Nicht Genügend" soll klargestellt werden, dass diese Schüler tatsächlich zum Aufstieg in eine höhere Schule berechtigt werden. Das System werde aber nicht verstanden, weshalb Faßmann nun wieder zu einer fünfstufigen Notenskala zurückkehren will.

Der Rechnungshof und auch Studien aus dem Ministerium haben bereits mehrfach aufgezeigt, dass die Neue Mittelschule hohe Kosten verursache und dabei geringe Effizienz zeige. Ein Kritikpunkt ist das "Teamteaching", bei dem zwei Lehrer gemeinsam durch den Unterricht führen. Das habe aber bisher nicht zu den gewünschten Erfolgen geführt. Faßmann will deshalb die zusätzlich bezahlten sechs Wochenstunden nicht nur für "Teamteaching" einsetzen. Im Ministerium gibt es etwa Überlegungen, in den Schulen "klassenübergreifend lerngruppenspezifische Differenzierungen" zuzulassen.

Die Folge wäre etwa der Unterricht in kleineren, den unterschiedlichen Leistungsniveaus der Schüler besser angepassten Lerngruppen. Eine dauerhafte Trennung der Schüler sei aber nicht vorgesehen. Im Sinne dieser alternativen Arten der Differenzierung will Faßmann das bisherige System "kritisch infragestellen".

Sonja Hammerschmid warnt vor diesem "bildungspolitischen Retourgang". Für Faßmanns Vorgängerin und aktuelle SP-Bildungssprecherin wäre "die Abschaffung des Teamteachings ein gewaltiger Rückschritt für die Neuen Mittelschulen und würde ihnen die pädagogische Basis rauben".

Hammerschmid hegt den Verdacht, dass hinter diesen Mittelkürzungen der Plan steht, Spielräume zu gewinnen, um die Deutschklassen für Ausländerkinder "und die dafür notwendigen zusätzlichen Pädagoginnen und Pädagogen zu gewinnen".

