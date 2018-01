Nazi-Lieder: Der Bundespräsident zweifelt an Landbauers Erklärung

WIEN / STRASSBURG. Niederösterreichischer FP-Politiker gerät mehr und mehr unter Druck

Der Bundespräsident vor dem Europarat: Heikle Mission wegen der Affäre um Nazi-Liedgut Bild: Reuters

Der Zeitpunkt für eine Rede vor dem Europarat in Strassburg und die anschließende Teilnahme an einer Gedenkfeier zur Befreiung des KZ Auschwitz war gestern für den Bundespräsidenten heikel. "Natürlich" habe er Österreich verteidigen müssen, erklärte Alexander Van der Bellen angesichts des Skandals um NS-verherrlichende Lieder bei der Burschenschaft "Germania".

Mit der Beteuerung des niederösterreichischen FP-Spitzenkandidaten Udo Landbauer, er hätte in 17 Jahren bei der Verbindung nichts von dem Unwesen mitbekommen, gab sich das Staatsoberhaupt nicht zufrieden: "Das müssen ja alle Mitglieder dieser Burschenschaft gewusst haben, was in diesem Liederbuch gestanden ist, auch der Vize-Obmann". Es sei "absolut inakzeptabel, dass so ein Buch herumliegt, selbst wenn es nicht gesungen wird".

Ob Landbauer nun, wie von vielen Seiten gefordert, zurücktreten soll, bezeichnte Van der Bellen als "wichtige Frage", genauso wie diese: "Was ist das überhaupt für ein Verein, wie viel Wiederbetätigung liegt hier vor?"

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat Ermittlungen wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung eingeleitet. 19 "Liederbücher" sowie mehrere Ordner wurden sichergestellt, am Freitag soll ein von der Burschenschaft als Hauptverantwortlicher für die Neuauflage des Buches im Jahr 1997 identifizierter Mann befragt werden.

Landbauer selbst räumte im ORF-Interview ein, das Liedbuch zu kennen, allerdings nie die Altversionen mit dem Skandaltext ("Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gorion: Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million"). Mit dem Leitspruch der Olympia ("Deutsch und treu in Not und Tod") habe er als österreichischer Politiker kein Problem gehabt, denn dieser sei "im historischen Zusammenhang" zu verstehen, betonte Landbauer, der seine Mitgliedschaft zuletzt zurückgelegt hat.

In der FPÖ hielten zunächst von Vizekanzler Heinz-Christian Strache abwärts die Verteidigungsreihen für den NÖ-Spitzenkandidaten. Dass Herbert Kickl Ermittlungen gegen Landbauer vorab für "ziemlich ausgeschlossen" erklärte, kritisierte die Opposition als Einmischung des Innenministers in Justizangelegenheiten. In der ÖVP ging man gestern weiter auf Distanz zu Landbauer.

Appell der Professoren

"Wer für so etwas verantwortlich ist, solche Lieder singt oder diese Inhalte verbreitet, agiert nicht nur abscheulich antisemitisch und verhetzerisch", sondern mache sich auch strafbar, forderte Bundeskanzler Sebastian Kurz rasche Aufklärung und die "volle Härte des Gesetzes" für die Verantwortlichen. Angeführt von der Präsidentin der Universitätenkonferenz, Eva Blimlinger, wandten sich 160 Uni-Rektoren und Professoren mit dem Appell an Kurz: "Beenden Sie die Zusammenarbeit mit allen, die Mitglieder rechtsextremer Burschenschaften in ihren Büros beschäftigen."

Auch in Oberösterreichs schwarz-blauer Landeskoalition wird der Fall aufmerksam verfolgt. FP-Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner wollte allerdings vor dem Wahltag in Niederösterreich am kommenden Sonntag keinen Kommentar abgeben. Deutlich war hingegen ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer: "Die Texte sind unglaublich und abscheulich. Ich glaube, dass unser Koalitionspartner in Oberösterreich hier sofort Konsequenzen gezogen hätte."

Burschenschaften

Die Pennäler-Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt zählt mit 70 Mitgliedern zu den kleineren Schülerverbindungen in Österreich. Auf akademischer Ebene teilt sich in Österreich die Szene in katholische und deutsch-nationale Burschenschaften. Letztere sind „schlagend“, also mit ritualisierten Fechtduellen. Von 34.000 Korporierten in Österreich gehören nur 4000 einer dieser rund 30 aktiven Burschenschaften an, darunter 20 der 51 FP-Abgeordneten.

