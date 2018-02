Nach der Entscheidung in Wien positioniert sich der SP-Klub neu

Inhaltliche und personelle Änderungen, das Parteiprogramm soll auf dem Parteitag am 5./6. Oktober beschlossen werden.

Kern unterstützt Schieder. Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Die SPÖ hatte das Ergebnis des Wiener Parteitags abgewartet, um auch die Arbeit im Parlamentsklub neu zu gestalten. Theoretisch hätte ja auch ein neuer geschäftsführender Klubobmann zu bestellen sein können. Doch nach der Niederlage von Andreas Schieder bei der Kampfabstimmung in Wien bleibt er vorerst in seiner Funktion.

Acht Stunden diskutierte der Klub im Rahmen einer internen Klausur am Dienstag über die zukünftige Ausrichtung. SP-Vorsitzender Christian Kern stellte sich in seinem Anfangsstatement klar hinter Schieder.

In der Sitzung wurde inhaltlich intensiv gearbeitet. In der SPÖ ist man sich bewusst, dass mit dem Verlust der Macht auch ein Verlust an Expertise einhergeht. Früher wurden in den Ministerien auf Knopfdruck die Zahlen, Daten, Fakten geliefert. Doch diese Tür ist zu.

Als Thinktank bleiben Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammer. Doch letztere Organisation will sich im politischen Match nicht zu sehr vereinnahmen lassen. Als Kern davon sprach, dass 150.000 Arbeitskräfte über die Mängelliste nach Österreich kommen werden, weigerten sich die Kämmerer, die ihrer Meinung nach aus der Luft gegriffenen Zahlen zu bestätigen. Zu sehr plagt die AK die Sorge, dass die Regierung die Pflichtbeiträge absenken könnte. So bleibt man lieber neutral.

Kern holte am Montag Vorschläge der Abgeordneten ein, wie sie sich künftig die parlamentarische Arbeit vorstellen. "Er ist richtig auf uns eingegangen und hat oft nachgefragt", lobte ein Abgeordneter den Klubchef.

Nahezu fertig ist mittlerweile auch das neue SP-Programm. Als Termin für den nächsten Parteitag, auf dem der Inhalt abgesegnet werden soll, wurden der 5. und 6. Oktober genannt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dann auch der Beschluss gegen die FPÖ als Regierungspartner fällt.

Personell breiter aufstellen

Auch personell muss sich die Partei breiter aufstellen, wobei interne Querelen hinderlich sind. So ist zu hören, dass die SP-Frauen die bei der Basis beliebte frühere Ministerin Pamela Rendi-Wagner blockieren statt fördern.

Sollte der neue Wiener SP-Chef Michael Ludwig Schieder tatsächlich in sein Team holen, müsste ein neuer geschäftsführender Klubchef gefunden werden. Ex-Minister Thomas Drozda zeigt kein Interesse, der linke Flügel forciert Finanzsprecher Jan Krainer, und der Hocke-Klub (eine Gruppe von Bundesländer-Mandataren, die sich vor Plenartagen zusammenhocken), will einen Wiener verhindern.

Entschieden dürften hingegen zwei weitere haarige Besetzungen sein. Dem Vernehmen nach soll Metaller-Boss Rainer Wimmer neuer Chef der roten Gewerkschafter werden. Mit dem Aufstieg von Wolfgang Katzian zum ÖGB-Chef wird der Posten frei. Wimmer könnte über die Bundesliste in den Nationalrat zurückkehren.

Im Pensionistenverband konnte Kern hingegen einen Vertrauten positionieren. Karl Blecha zieht sich nach seinem 85. Geburtstag im April von der Spitze der Senioren zurück. Ihm folgt der frühere SP-Klubobmann Peter Kostelka, dessen Pressesprecher Kern einst war. Nicht zum Zug kamen Ex-Sozialminister Rudolf Hundstorfer und AK-Präsident Rudolf Kaske.

