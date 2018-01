NS-Liedgut: Strache gibt Landbauer Rückendeckung, VP geht auf Distanz

WIEN. Wenige Tage vor der Niederösterreich-Wahl schlägt ein Skandal im Burschenschaftermilieu und in der FPÖ Wellen. Jetzt will der umstrittene FP-Spitzenkandidat Udo Landbauer nicht Nazi-Lieder, sondern "O Tannenbaum" singen.

Udo Landbauer postete nach Bekanntwerden der antisemitischen Texte: "Jetzt erst recht." Bild: APA/HANS PUNZ

Am Dienstag war ein Liedbuch der Pennäler-Burschenschaft zu Wiener Neustadt bekannt geworden (die OÖN berichteten). Darin finden sich antisemitische und NS-verherrlichende Texte ("Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million" in Anspielung auf sechs Millionen ermordete Juden während der NS-Diktatur).

Stellvertretender Vorsitzender der Germania ist der niederösterreichische FP-Spitzenkandidat Udo Landbauer. Der 31-Jährige stellte unmittelbar nach Bekanntwerden der Texte seine Mitgliedschaft in der Verbindung ruhend.

Am Mittwoch ging er in die Offensive. "In meiner Anwesenheit sind solche Lieder nie vorgekommen. Ich habe niemals verwerfliche Lieder gesungen", rechtfertigte er sich. Er lasse sich aber von einer "linken Meinungsdiktatur" nicht vorgeben, was böse und was gut sei, und werde es sich auch nicht nehmen lassen, "O Tannenbaum" zu singen. Auf Facebook postete er dann den Waldheim-Slogan aus dem Jahr 1986, "Jetzt erst recht".

Vizekanzler und FP-Obmann Heinz-Christian Strache stellte sich beim Ministerrat vor seinen niederösterreichischen Spitzenkandidaten. Zu dem Zeitpunkt, als das Liederbuch erstellt worden sei, sei Landbauer elf Jahre alt gewesen, er trage somit für den Text keine Verantwortung. Und: "Burschenschaften haben mit der FPÖ nichts zu tun", sagte Strache.

Kanzler Sebastian Kurz (VP) trat beim Ministerrat nicht öffentlich auf, er verlautbarte aber über Twitter: "Null Toleranz bei Antisemitismus, Rassismus und Verherrlichung der NS-Schreckensherrschaft."

Es ist gut, dass die Staatsanwaltschaft nun ein Ermittlungsverfahren nach dem Verbotsgesetz in Zusammenhang mit dem Liederbuch der Germania eingeleitet hat. Null Toleranz bei Antisemitismus, Rassismus und Verherrlichung der NS-Schreckensherrschaft. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 24. Januar 2018

"Ich erwarte mir nicht nur Aufklärung, sondern auch eine klare Distanzierung", sagte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die Vorwürfe seien sehr ernst zu nehmen.

Das umstrittene Liedbuch war dem "Falter" zugespielt worden. 1997 hatte die Germania die zum Teil selbst gedichteten Texte neu aufgelegt und das Buch innerhalb der Verbindung verwendet.

Im Jahr 2010 hat Landbauer überdies die "Jungen Patrioten" unterstützt. Auch diese benützten ein Liedbuch, in dem sich laut Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands (DÖW) 55 Texte finden, die aus einem NS-Liederbuch stammen.

Staatsanwaltschaft ermittelt

"Landbauer ist ein sehr exponierter Vertreter des Rechtsaußen-Flügels", sagte Andreas Peham vom DÖW zu den OÖNachrichten. Peham zu den Folgen: "Auch wenn es politisch offenbar durchgeht, wird es juristisch schwieriger werden", so der Experte. Er verwies auf die Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz eingeleitet hat.

Die 70 Mitglieder zählende Germania wurde gestern auf eigenen Wunsch aus dem Österreichischen Pennälerring (ÖPR) suspendiert. "In unserem Verein ist kein Platz für Antisemitismus", sagte ÖPR-Vorsitzender Udo Guggenbichler, der diesen Freitag den Akademikerball organisiert.

Empört reagierte die Israelitische Kultusgemeinschaft: "Wieder nötigt uns ein antisemitischer FP-Skandal, unseren Gesprächspartnern in Brüssel zu versichern, dass die FPÖ nicht das wahre Österreich repräsentiert", sagte Präsident Oskar Deutsch.

