NÖ-Wahl: ÖVP verteidigt absolute Mehrheit

ST PÖLTEN. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat bei der Landtagswahl in Niederösterreich laut einer ersten Hochrechnung der ARGE Wahlen die Absolute Mehrheit der ÖVP klar verteidigt.

ÖVP-Spitzenkandidatin und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (m.) mit Tochter Anna (r.) und Ehemann Andreas (l.) Bild: HELMUT FOHRINGER (APA/HELMUT FOHRINGER)

Die ÖVP kommt laut Hochrechnung der ARGE Wahlen auf künftig 29 Mandate im niederösterreichischen Landtag. Trotz Verlust eines Sitzes bedeutet das die absolute Mehrheit im 56-köpfigen Landesparlament.

Die SPÖ legt voraussichtlich um einen Abgeordneten zu und hält bei 14 Mandaten, wobei eines davon noch zu einer anderen Partei wandern könnte. Die FPÖ verdoppelt ihre Mandatszahl und entsendet künftig acht Vertreter in den Landtag. Die Grünen verlieren einen Sitz und sind mit drei Mandataren drinnen, die NEOS erringen laut den Hochrechnungen zwei Landtagssitze.

An der Verteilung der Regierungssitze ändert sich kaum etwas. Die ÖVP hält weiterhin bei sechs Landesräten, die SPÖ bei zwei. Der neunte Sitz geht an die FPÖ. Zuvor war dieser vom nicht mehr angetretenen Team Stronach besetzt, das 2013 auf 9,8 Prozent der Stimmen gekommen war.

Kurz gratuliert zu "tollem Ergebnis"

Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der niederösterreichischen Volkspartei "von ganzem Herzen zu diesem sensationellen und persönlichen Wahlsieg, der weit über das Erwartbare hinausgeht", gratuliert. In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA sprach er von einem "tollen Ergebnis".

Dieses zeige auch, "dass der Weg der Volkspartei mit dem neuen Stil in der Politik und das Miteinander sowie die gemeinsame Arbeit von den Menschen klar honoriert wurde." Kurz sieht darin auch "viel Rückenwind" für die Bundesregierung und die Volkspartei auf Bundesebene.

Jubel, Erleichterung und ein weinendes Auge

Das Ergebnis ist vor allem für die ÖVP und die SPÖ ein Grund zu jubeln. Die ÖVP hatte bewusst tiefgestapelt und 45 Prozent als Wahlziel ausgegeben. Dies wurde klar übertroffen. Die SPÖ hatte 2013 ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren und konnte nun wieder leicht zulegen. Am lautesten jubelten die NEOS, sie dürften erstmals in den Landtag in Niederösterreich einziehen können.

Auch die FPÖ legte stark zu, das Ziel sich zu verdoppeln konnte nicht erreicht werden. Große Erleichterung bei den Grünen: im Landtag ist man auf jeden Fall.

