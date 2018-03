NÖ:Teschl und Eichtinger werden neue VP-Landesräte

ST. Pölten. Christiane Teschl und Martin Eichtinger werden neue VP-Landesräte in Niederösterreich. Das gab LH Johanna Mikl-Leitner am Freitag nach einer Sitzung des Landesparteivorstandes bekannt.

Christiane Teschl Bild: Foto: ORF

Karl Wilfing, bisher Landesrat, folgt als Erster Landtagspräsident auf Hans Penz. Soziallandesrätin Barbara Schwarz scheidet mit der konstituierenden Sitzung am 22. März aus der Landesregierung aus.

Teschl wechselt vom ORF in die Landesregierung, sie übernimmt die Ressorts Familie, Soziales, Bildung und Jugend. Die 44-Jährige ist laut Mikl-Leitner unabhängig und kein Parteimitglied.

Martin Eichtinger ist derzeit noch Botschafter in London, der 56-Jährige wird für Wohnen, Arbeit, Arbeitsmarkt, Europa und Europäische Regionalpolitik zuständig sein. Schwarz wolle im wissenschaftlichen Bereich tätig werden, so Mikl-Leitner. Der derzeitige Erste Landtagspräsident Penz hat bei der Landtagswahl am 28. Jänner nicht mehr kandidiert.

