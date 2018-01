Moser will weniger Gesetze

Justizminister Josef Moser (ÖVP) (APA) Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

WIEN. Bei seinen Reformplänen legt Justizminister Josef Moser Tempo vor. Noch im ersten Halbjahr 2018 sollen alle Gesetze, die vor dem Jahr 2000 erlassen wurden, aufgehoben werden. In Kraft bleiben soll nur, was von den Ministerien als notwendig definiert wird. Eine Aufgabenreform plane er auch, aber zu einem späteren Zeitpunkt, wie Moser in einem Interview erklärte.

In der ÖVP steigt man aber auf die Bremse. Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl hat – unter Hinweis auf den Koalitionspakt – deponiert, dass Gesetzesbereinigung und Aufgabenreform gleichzeitig durchgeführt werden sollten. Und er pochte auf die Einbindung des Parlaments und eine Expertenkommission zur Prüfung der Pläne. VP-Klubchef August Wöginger betonte, dass Minister Vorschläge ausarbeiten können und diese "gemeinsam im Parlament" abgearbeitet werden.

Die letzte größere Rechtsbereinigung gab es vor 17 Jahren: Damals wurden mit einem Bundesrechtsbereinigungsgesetz alle noch geltenden einfachen Gesetze und Verordnungen, die vor 1. Jänner 1946 kundgemacht wurden, per 1. Jänner 2000 außer Kraft gesetzt – es sei denn, im Anhang wurde dezidiert erklärt, dass sie weiter gelten. Davon waren rund 20 Prozent der in Gesetzesrang stehenden Normen betroffen.

