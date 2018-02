Moser versucht, die Richterschaft zu beruhigen

WIEN. Justizminister Josef Moser (VP) versucht, den Sorgen der Richter und Staatsanwälte über Planstellenkürzungen entgegenzutreten – zumindest für das laufende Jahr:

Gerichtsverhandlung Bild: Manfred Fesl

"Es ist von meiner Seite nicht vorgesehen, die im Personalplan bisher ausgewiesenen Planstellen für Richter und Staatsanwälte im Jahr 2018 zu kürzen", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Ministers. Er verweist darauf, dass die Budgetverhandlungen "im Gange" seien.

Richter und Staatsanwälte befürchten, dass der – künftig verschärfte – Aufnahmestopp für den öffentlichen Dienst (nur noch jede dritte Stelle soll nachbesetzt werden) auch für die Justiz gelten soll.

Betroffen war bisher "nur" das nicht-richterliche Personal, also Kanzlei- und Schreibkräfte. In diesem Bereich gebe es deshalb schon Engpässe, sagte die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka. Insgesamt sei in der Justiz "durch personelle Einsparungen und unzureichende Mittel die Belastungsgrenze bereits überschritten". Bei weiteren Einschnitten könne der Standard nicht aufrechterhalten werden, sie würden "unweigerlich zu längeren Verfahren und Qualitätseinbußen" führen.

