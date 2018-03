Mittel für Ganztagsschulausbau werden bis 2032 gestreckt

Der Neue Stil von der Schwarzen ÖVP und Kurz.

Jetzt wird in der Bildung ein von der ÖVP mit beschlossenes Gesetz verschoben oder gar gestrichen. Geht ja nur um Bildung!

Das Gleiche haben die Schwarzen beim Nichtraucherschutz aufgeführt.

Wissen dies ÖVP-Politiker nach ein paar Monaten nicht mehr was sie selber beschlossen haben?

Braucht die Schwarze ÖVP noch mehr Geld für die Wahlkampf Großspender?

Was ist mit der Ankündigung, in der Bildung wird nicht gespart, da wird investiert? Nur Täuschung der Bevölkerung!!!!

Dem Sparen wird jetzt sogar die Bildung untergeordnet und am Rücken der Jungen Generation gespart.