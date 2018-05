"Mit freundlichen Grüßen, Ihr Mörder"

LINZ. Benita Ferrero-Waldner über brenzlige Situationen als Politikerin und die Herausforderungen für die EU.

Ferrero-Waldner war Außenministerin und Kommissarin Bild: Denise Stinglmayr

Sie war bekannt für ihr "Kampflächeln" und hat als Diplomatin einen ausgezeichneten Ruf: Benita Ferrero-Waldner, von 2000 bis 2004 Österreichs Außenministerin, danach sechs Jahre EU-Kommissarin. Seit 2010 lebt sie mit ihrem Ehemann in Madrid. Am Donnerstagabend präsentierte Ferrero-Waldner im Linzer Landhaus ihr Buch, indem sie auf spannende Momente als Politikerin zurückblickt.

Manchmal fast zu spannend: So schreibt die heute 69-Jährige über eine bizarre Drohung. Vor dem Opernball 2004 – das Jahr, in dem sie bei der Bundespräsidentschaftswahl antrat – kündigte jemand in Brief und Fax an, sie auf der Empfangs-Stiege zu ermorden. Unterschrift: "Mit freundlichen Grüßen, Ihr Mörder." Mehrere Cobra-Beamte begleiteten sie beim Ball, getarnt als Kellner oder Ballgäste. Eine angespannte Nacht, glücklicherweise doch ohne Attacke.

2005 wurde ein Militärhubschrauber, mit dem sie im Irak unterwegs war, beschossen, aber nicht zum Absturz gebracht. Als einen ihrer größten Erfolge beschreibt Ferrero-Waldner die Freilassung bulgarischer Krankenschwestern, die in Libyen unter einem Vorwand festgehalten wurden. Über Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi schreibt sie: "Er stand meist unter Drogeneinfluss, war aber listig und schlau."

Zur aktuellen Politik sagte die überzeugte Europäerin zu den OÖNachrichten, dass die EU flexibler und schneller werden müsse. In manchen Bereichen sollte eine Gruppe von Ländern "vorangehen", so wie bei Euro und Schengen. Von US-Präsident Donald Trump sei sie "enttäuscht".

Ferrero-Waldner arbeitet heute für ein spanisches Anwaltsbüro und ehrenamtlich für Stiftungen und Gesellschaften. Sie forciert vor allem die Beziehungen zwischen Europa und Lateinamerika. (az)

Benita Ferrero-Waldner: "Benita – Wo ein Wille, da ein Weg", Aufgezeichnet von Ewald König, Böhlau Verlag, 420 Seiten, 29 Euro

