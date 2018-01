Ministerrat: Pass mit dem Handy beantragen

WIEN. Eine "Digitalisierungsoffensive" hat der Ministerrat gestern beschlossen: Es sollen zunächst eine Online-Plattform sowie eine App, mit denen die wichtigsten Behördenwege erledigt werden, geschaffen werden.

"Amtswege" mit dem Handy. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Über die Online-Plattform werden bestehende Online-Angebote wie help.gv.at, das Unternehmensserviceportal usp.gv.at oder das Rechtsinformationssystem ris.bka.gv.at auf oesterreich.gv.at zusammengefasst.

In weiterer Folge sollen die zehn von Bürgern am häufigsten genutzten Verwaltungsleistungen über diese Plattform online zugänglich gemacht werden. Dazu gehören etwa die Beantragung eines Reisepasses oder Personalausweises, Änderungen im Melderegister oder im Kraftfahrzeugregister. Im Endausbau sollen die wichtigsten Behördenwege auch via App am Smartphone erledigt werden können, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP).

Kein "Online-Zwang"

Es werde aber keiner gezwungen, seine Behördenwege online zu machen, die Wahlfreiheit bleibe erhalten, betonte Kanzler Sebastian Kurz (VP). Zusätzliche Kosten werde es hauptsächlich durch den Ausbau der Infrastruktur geben. Denn ein wichtiger Schritt ist der flächendeckende Breitbandausbau. Bedenken wegen der Datensicherheit hat die Regierung nicht. "Was im Privaten funktioniert, werden auch wir schaffen", sagte Kurz und verwies auf das E-Banking.

