Mindestsicherung: Verwirrspiel um Obergrenzen

WIEN. Für die Mindestsicherung werden den Ländern starre Obergrenzen vorgegeben: so stand es Anfang der Woche im Ministerratsvortrag.

Symbolbild Bild: (APA/BARBARA GINDL)

Vor allem in den westlichen Ländern, in denen die ÖVP mit den Grünen regiert, hätte dies teils massive Kürzungen bedeutet. In Vorarlberg, Tirol und Salzburg können vor allem Alleinerzieherinnen inklusive Mietzuschüsse höhere Beträge als die genannten Obergrenzen beziehen. Aus diesen Ländern kamen auch Proteste. Die Tiroler ÖVP etwa kündigte deshalb am Mittwoch "intensive Abstimmungsgespräche" mit den Kollegen in Salzburg und Vorarlberg an.

Gestern ruderte die Regierung zurück: zusätzliche Wohnbeihilfen sollen doch erlaubt sein. "Diese Mietzuschüsse für Alleinerziehende sind nicht von der Mindestsicherungsregelung umfasst und werden künftig auch weiterhin gelten", so Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal.

Vorausgegangen war dieser "Klarstellung" auch eine massive Kritik der Armutskonferenz, Alleinerziehenden würden schon ab dem ersten Kind "teils massive Kürzungen" drohen.

