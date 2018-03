Mindestsicherung: Regierung wendet sich vom "Modell NÖ" ab

WIEN. Verfassungsgerichtshof kippte "Deckel", jetzt könnte Vorarlberg das Vorbild werden.

Für die Mindestsicherung solle es eine österreichweit einheitliche Lösung geben, die unter anderem die "Deckelung" des Bezugs für Familien und Wohngemeinschaften bei 1500 Euro pro Monat vorsieht: Das wurde im Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ angekündigt. Vorbild war das "Modell Niederösterreich". Doch davon hat man sich offenbar verabschiedet: Das sei "in dieser Form nicht mehr möglich", sagte Kanzleramtsminister Gernot Blümel (VP) vor der gestrigen Ministerratssitzung.

Denn das "Niederösterreich-Modell" hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) in seiner März-Session in zwei Punkten aufgehoben (die OÖN berichteten). Einerseits: Eine starre Deckelung der Bezugshöhe bei Haushalten mit mehreren Personen sei "unsachlich und daher verfassungswidrig", so der VfGH. Auch die in Niederösterreich verankerte Wartefrist je nach Dauer des Aufenthalts in Österreich darf, ebenso wie die Deckelung, laut VfGH-Spruch ab sofort nicht mehr gelten.

Gestern gab es keine Festlegung auf ein Modell mehr. Kanzler Sebastian Kurz (VP) pochte nach dem Ministerrat einmal mehr auf eine Reduktion der Mindestsicherung für anerkannte Flüchtlinge. "Wir werden hier eine gesetzeskonforme Regelung ausarbeiten, die den Anforderungen unserer Verfassung standhalten soll", sagte Kurz. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) forderte neuerlich eine österreichweit einheitliche Regelung und betonte, wer "nie ins Sozialsystem eingezahlt hat, soll weniger bekommen".

Bis Jahresende ist ein Vorschlag angekündigt, den VP-Regierungskoordinator Blümel mit seinem FP-Gegenüber Norbert Hofer ausarbeiten soll. Die Frage, ob etwa das Vorarlberger Modell, das keinen "Deckel", aber etwa Begrenzungen bei den Wohnkosten vorsieht (siehe Kasten), ein Vorbild sein könnte, beantwortete Blümel nicht.

Die Vorarlberger Regelung brachte auch Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (VP) ins Spiel: Sie sehe das Modell mit verstärktem Bezug von Sachleistungen als "eine Grundlage". Gleichzeitig hielt auch sie daran fest, dass die Höhe der Mindestsicherung von der Dauer der Einzahlungen ins Sozialsystem abhängen müsse.

Von FP-Seite wurde auch die oberösterreichische Regelung genannt, die zwar einen "Deckel", aber die Möglichkeit kennt, durch Zuverdienst das Einkommen zu erhöhen.

Das "Vorarlberger Modell"

Das am 1. Juli 2017 in Vorarlberg in Kraft getretene Mindesicherungs-Modell setzt vermehrt auf Sachleistungen statt ausschließlichem Geldbezug. Eine generelle Deckelung der Zahlungen gibt es nicht, wohl aber:

Kürzung bei Wohnkosten: Eingeführt wurde ein Mindestsicherungssatz für Wohngemeinschaften, in diesen erhalten Asylberechtigte und Einheimische eine Geldleistung von 473 Euro (davor: 630 Euro). Die Kosten für das Zimmer trägt das Land als Sachleistung. Für anerkannte Wohnkosten sind Höchstsätze festgelegt.

Die Mindestsicherungssätze für Kinder wurden stärker gestaffelt. Sie reduzieren sich ab dem vierten Kind. Transferleistungen und das Kinderbetreuungsgeld werden (anders als in Oberösterreich) in das Einkommen eingerechnet.

