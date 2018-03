Mindestsicherung: Bund stützt Land vor dem EuGH

LINZ/WIEN. Bundes-Verfassungsdienst: Kürzung für befristet Asylberechtigte widerspricht nicht EU-Richtlinie.

Asyl: Bund nimmt Stellung Bild: APA

Mit der Novelle des Mindestsicherungsgesetzes im Sommer 2016 wurde in Oberösterreich für befristet Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte die Mindestsicherung gekürzt: Statt 921 Euro pro Monat wie Inländer und unbefristet Asylberechtigte erhalten sie 560 Euro – zusammengesetzt aus 365 Euro "Grundleistung", 155 Euro "Integrationsbonus" und 40 Euro Taschengeld.

Das Gesetz wurde mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ im Landtag beschlossen, SPÖ und Grüne zweifelten an, dass es verfassungs- und EU-konform wäre. Befasst wurde mit der Novelle auch das Landesverwaltungsgericht. Dieses wandte sich in der Frage einer noch offenen "Vorabentscheidung" an den Europäischen Gerichtshof (EuGH).

Nun hat auch der Verfassungsdienst des Bundes eine schriftliche Erklärung der Republik zu der Frage an den EuGH ausgearbeitet. Sie liegt seit gestern vor. Und sie stützt die oberösterreichische Novelle.

Dabei geht es um die Frage, ob die Landesregelung der EU-Richtlinie für Personen, denen internationaler Schutz zuerkannt worden ist, widerspricht (Art. 29 Status-RL). Und in der Stellungnahme der Republik heißt es: Die EU-Richtlinie stehe einer nationalen Regelung nicht entgegen, die "hinsichtlich der Modalitäten der Leistungsgewährung" zwischen dauerhaft und vorerst vorübergehend aufenthaltsberechtigten Asylberechtigten sowie subsidiär Schutzberechtigten "insofern differenziert, als auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der jeweiligen Personengruppe Bedacht genommen wird".

Im Hinblick auf die Zielsetzungen des oö. Mindestsicherungsgesetzes befänden sich befristet und unbefristet Asylberechtigte "nicht in einer objektiv vergleichbaren Situation", schreibt der Verfassungsdienst unter anderem in seiner Begründung. Es handle sich nicht um ein "Vorenthalten der notwendigen Leistungen der Sozialhilfe". Sinngemäß heißt es in der Bundes-Stellungnahme: Für Personen, die erst seit kurzem in Österreich seien, seien andere Leistungen erforderlich als für jene, die sich dauerhaft im Land aufhalten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema