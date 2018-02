Millionenschaden? Gegen Darabos wird ermittelt

WIEN. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Ex-Verteidigungsminister wegen Untreue. Er soll Österreich um 24 Millionen Euro gebracht haben.

Norbert Darabos Bild: APA

Laut einem Medienbericht wird er als Untreue-Verdächtiger geführt. Das Verfahren wurde aus dem gesamten Eurofighter-Komplex ausgegliedert, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Angezeigt war Darabos bereits vergangenes Jahr worden, und zwar vom damals noch grünen, inzwischen nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung nicht mehr im Nationalrat vertretenen Abgeordneten Peter Pilz.

Konkret geht es um einen handgeschrieben Vertrag, der damals völlig überraschend vom Verteidigungsministerium vorgelegt wurde. Er wurde zwischen Darabos und dem damaligen Eurofighter-Chef Aloysisus Rauen abgeschlossen, Darabos unterschrieb im Gartenhotel Altmannsdorf. Doch nur einen Monat später unterschrieb er einen zweiten Vergleichsvertrag, diesmal in Paris. Ein Vergleich der beiden Verträge zeigt: Beim ersten Vergleich wäre Österreich deutlich besser ausgestiegen.

Im späteren Vergleich habe die Republik auf zehn Millionen Euro verzichtet, weil das Land die Vergebührung des Vertrags übernahm. Zudem habe Darabos dem Konzern, der die Flieger herstellt, 5,1 Millionen Euro "geschenkt", weil er keinen Wert auf die Pönalzahlung legte. Und auch auf das "Flir-System", mit dem die Jets im Dunkeln Ziele erfassen können, verzichtete der Minister. Kostenpunkt: 8,9 Millionen. Der Republik könnte damit ein Schaden von 24 Millionen Euro entstanden sein. Pilz sieht darin bis heute den Tatbestand der Untreue erfüllt, nun ermittelt auch die Staatsanwaltschaft.

Darabos gelassen

Demonstrativ gelassen hat der burgenländische Soziallandesrat und frühere Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) am Montag auf die Berichte zu Untreue-Ermittlungen gegen ihn in der Causa Eurofighter reagiert. Das Verfahren sei bereits im Frühsommer 2017 eingeleitet worden, er habe größtmögliches Interesse an voller Aufklärung, erklärte er in einer Aussendung.

"Ich habe von Beginn an eng mit der Staatsanwaltschaft in dieser Angelegenheit kooperiert und vollstes Vertrauen in die Arbeit der Behörden", betonte er. Bereits im Spätsommer des Vorjahres sei er von der Staatsanwaltschaft befragt worden. Er wolle die volle Aufklärung dieses Falles: "Ein Fall, der ursächlich auf einen grottenschlechten Vertrag der schwarz-blauen Regierung unter Kanzler Schüssel zurückgeht, der dem Steuerzahler und der Republik Österreich viel Geld gekostet hat und noch immer kostet."

Sein oberstes Ziel als Verteidigungsminister sei gewesen, im Zuge von Vergleichshandlungen mit Eurofighter so viel Geld wie möglich für die Republik zurückzuholen. "Ich habe in den Vergleichsverhandlungen 2007 alle Entscheidungen auf Basis von Expertenempfehlungen getroffen und mich auf die renommiertesten Gutachter gestützt", so Darabos: "Letztendlich konnten wir 370 Millionen Euro für die Steuerzahler erkämpfen und damit das bestmögliche Ergebnis erzielen."

Er sei, so der Landesrat, immer daran interessiert gewesen, "Licht ins Dunkel dieses größten Rüstungsskandals in der Zweiten Republik zu bringen". Aus diesem Grund habe er auch nach dem Jahr 2007 eine Task-Force eingerichtet, deren Ergebnisse eine Basis für den zweiten Eurofighter-Untersuchungsschuss waren, hielt Darabos fest.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema