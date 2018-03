Migranten an Schulen: Leistung unter OECD-Schnitt

WIEN. Im Vergleich mit anderen EU- und OECD-Staaten sind in Österreich Migrantenkinder an den Schulen im Schnitt leistungsschwächer und weniger motiviert, fühlen sich ihrer Umgebung aber sozial stärker zugehörig.

Das ergab eine Sonderauswertung der PISA-Studie 2015 (siehe Grafik).

Der Anteil jener Jugendlichen mit ausländischen Wurzeln, die in allen drei Testbereichen (Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften) mindestens grundlegende Kenntnisse aufweisen, liegt mit 47 Prozent in Österreich sowohl unter dem OECD- als auch EU-Schnitt (54 bzw. 55 Prozent). In Deutschland sind es 57 Prozent, in Kanada, dem Land mit den besten Ergebnissen, 82 Prozent.

Österreich kommt dabei auf einen Migrantenanteil von 31 Prozent. Das liegt sowohl deutlich über dem EU-Schnitt (21 Prozent) als auch über dem der OECD (23 Prozent). In Österreich gibt es auch mit einem Viertel einen vergleichsweise hohen Prozentsatz von Schülern der "ersten Generation" (im Ausland geboren), auch ist der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund seit 2003 mit plus zwölf Prozent doppelt so schnell gewachsen wie im OECD-Schnitt.

Dabei fällt aber auf, dass sich die Schüler in Österreich vergleichsweise gut integriert fühlen. 67 Prozent gaben an, sich in der Schule "zugehörig" zu fühlen, der zweithöchste Wert hinter Finnland.

"Gut motiviert" sind in Österreich laut PISA 57 Prozent der Migrantenkinder. Wobei sie sich an den "Einheimischen" im Land weniger ein Beispiel nehmen können. Denn diese sind zu einem noch geringeren Prozentsatz "motiviert": zu nur 43 Prozent.

Für die PISA-Studie 2015 wurden 15- bis 16-jährige Schüler in 72 Ländern in den Disziplinen Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften getestet. Außerdem mussten sie Kontextfragebögen zu Themen wie Lernmotivation oder sozialen Faktoren beantworten.

Grafik: Migranten an Schulen

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema