Michael Ludwig gewann mit 57 Prozent Kampfabstimmung gegen Andreas Schieder

WIEN. Michael Ludwig ist neuer Vorsitzender der Wiener SPÖ. Der 56-jährige Wohnbaustadtrat wurde beim Landesparteitag am Samstag mit 57 Prozent gewählt

Michael Ludwig während des Außerordentlichen Landesparteitags der Wiener SPÖ. Bild: APA

Das Ergebnis fiel deutlich klarer aus, als es manche erwartet hatten. Gegen 15.30 Uhr verkündete Mandatar Ian Kai Krainer das Resultat: 57 Prozent der knapp 1000 Delegierten hatten für Wohnbaustadtrat Michael Ludwig als neuem Wiener SP-Landeschef votiert, 43 Prozent für den geschäftsführenden Klubobmann Andreas Schieder.

Ludwig dankte für den Vertrauensvorschuss. „All jenen, die mich heute nicht gewählt haben, reiche ich die Hand“, sagte der Gewinner.“ Ab heute gibt es nur noch eine Partei, ein geschlossenes Auftreten.“

Die Einheit der Partei hatte sich schon zuvor durch alle Reden gezogen. Die unterlegene Fraktion solle verstehen, dass man sich einordnen müsse, sagte Erstredner und SP-Chef Christian Kern. Auch der scheidende Wiener SP-Vorsitzende Michael Häupl appellierte an die Eintracht. „Wenn diese Wahl vorüber ist, gibt es einen neuen Chef, und hinter dem stehen wir alle“, sagte er. Häupl hatte auf eine Wahlempfehlung verzichtet. Der Abschlussapplaus war nach der rund 40-minütigen Rede überwältigend. Wie bei einem Schauspielstar wurde solange geklatscht, bis Häupl nochmals die Bühne betrat.

Ludwig präsentierte sich in seiner Rede stärker als Kommunalpolitiker, dem es um das Wachstum der Stadt, den Ausbau der Digitalisierung und das Miteinander gehe. Schieder setzte stark auf die Abgrenzung zu Schwarz-Blau.

"Ich will das Wir-Gefühl haben. Mir ist wichtig, dass wir keine Stadt der zwei Geschwindigkeiten sind. Alle Menschen sollen vom Wachstum profitieren", sagte Ludwig. "Passt's auf, dass es die Partei nicht zerreißt", mahnte Schieder ein. Der Klubobmann warnte vor der sozialen Spaltungspolitik der neuen Regierung und versprach, die Absolute für die Wiener SPÖ anzustreben.

Die anschließende Diskussion dauerte nicht lange, mehrere Delegierte deklarierten sich offen für den einen oder anderen Kandidaten. Noch einmal folgten Abschlussreden der Herausforderer, bei denen Schieder die Delegierten deutlich mehr emotionalisierte, immer wieder brandete Applaus auf. Doch Ludwig hatte seit Monaten für sich lobbyiert, seit langem stand fest, dass die Mehrheit der Delegierten hinter ihm steht.

Die große Herausforderung wartet auf den neuen Wiener SP-Chef ab Montag. "Das wirklich Entscheidende wird, wie er beide Lager wieder verbindet", sagte ein hochrangiger Delegierter. Ludwig werde Fingerspitzengefühl bei der Zusammenstellung der nächsten Stadtregierung brauchen. Es gilt als nicht gänzlich ausgeschlossen, dass Schieder Finanzstadtrat werden könnte. Bis Ende Mai bleibt Zeit, dann will Häupl, der auf Vorschlag Ludwigs zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde, auch als Bürgermeister abdanken und die Schlüssel zum Rathaus übergeben.

Insgesamt wurden 972 Stimmen abgegeben, davon sieben ungültig. 551 entfielen auf Ludwig, 414 auf Schieder. Das Amt des Bürgermeisters wird Häupl innerhalb der nächsten Monate - vermutlich im Mai - an Ludwig übergeben.

"Jetzt ist es entschieden", sagte der unterlegene Andreas Schieder in einer knappen Reaktion zur Wahl von Michael Ludwig als neuen Vorsitzenden der Wiener SPÖ beim Landesparteitag am Samstag. "Unsere Aufgabe ist jetzt, ihn und alle anderen bei der Arbeit für diese Stadt zu unterstützen."

Gratulationen von allen Seiten

Die erste Gratulation an den neuen Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig von außerhalb der Partei kam von der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): Zwei Minuten, nachdem Ludwigs Wahl verkündet war, äußerte sie in einer Aussendung den Wunsch, dass "im Sinne Niederösterreichs und Wiens die Arbeit und Zusammenarbeit über Landes- und Parteigrenzen hinaus weitergeht".

Die Vorgänger Mikl-Leitners und Ludwigs - er wird Häupl auch als Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann beerben -, Erwin Pröll (ÖVP) und Michael Häupl (SPÖ), verband eine langjährige Freundschaft, sie hatten einen legendär guten Draht zueinander.

Häupl bekam von Mikl-Leitner großes Lob und Dank: Er sei "eine Persönlichkeit, die Wien als Weltstadt gestaltet und geprägt" habe. Und er habe "umsichtig und ausgleichend, aber vor allem bürgernah und mit Hausverstand gewirkt", dafür danke sie "unabhängig von unseren unterschiedlichen politischen Haltungen". In der Flüchtlingskrise hatte es gröbere Auseinandersetzungen zwischen Mikl-Leitner - damals Innenministerin - und Häupl gegeben.

Der Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Christian Kern, hat dem neuen Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig am Parteitag zu seiner Kür gratuliert: "Du hast es geschafft. Ich wünsche dir Glück und Erfolg." Ludwig werde, davon zeigte sich Kern am Samstag überzeugt, "die Unterstützung von allen in diesem Raum umfassend genießen können".

Der Wiener Bürgermeister und - nun ehemalige - Parteichef der Wiener SPÖ hat seinem Nachfolger Michael Ludwig beim Parteitag am Samstag zur Wahl gratuliert. "Was ich dir vor allem wünsche, ist die notwendige Fortüne", sagte er.

Denn Glück brauche man: "Auf der Titanic waren alle gesund, nur Glück haben sie keines gehabt." Und falls wer über ihn - also Ludwig - am Anfang "komisch" rede, dann könne er ihn beruhigen: "Mir ist es auch nicht anders ergangen."

Der grüne Koalitionspartner hat dem neuen Vorsitzenden der Wiener SPÖ, Michael Ludwig, am Samstag zu seiner Wahl gratuliert. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen SP-Chef und zukünftigen Bürgermeister und wünschen ihm viel Kraft für die Zukunft", sagte David Ellensohn, Klubobmann der Wiener Grünen, in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA.

"Die Fußstapfen, in die Michael Ludwig tritt, sind groß. Entscheidend ist jetzt, dass die SP nach den internen Querelen wieder auf den koalitionären Arbeitsmodus umschaltet. Es gilt: Alle Kräfte zu bündeln und gemeinsam den rot-grünen Weg für alle Wienerinnen und Wiener weiter zu gehen", so Ellensohn. Vor allem dürfe die Mindestsicherung in Wien nicht aufgeweicht werden und es müsse gemeinsam für den Erhalt der Notstandshilfe gekämpft werden.

Auch der neue nicht amtsführende FPÖ-Stadtrat Maximilian Krauss gratulierte Ludwig: "Herzliche Gratulation. Auch ein klares Votum gegen die sture Ausgrenzungspolitik", schrieb Krauss auf Twitter.

Der Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel wünschte sich in einer Aussendung Klartext von Ludwig. Die ÖVP sei bereit, "einen künftigen Bürgermeister im Gemeinderat mitzuwählen, zu stärken und diesen Neuanfang mitzutragen. Voraussetzung dafür ist natürlich zu wissen, wofür dieser Bürgermeister tatsächlich steht und ob das für die Zukunft Wiens sinnvoll ist", so Blümel.

NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger gratulierte Ludwig zwar ebenfalls zur Wahl, übte aber deutliche Kritik an ihm: Er stehe "nicht für ein neues Politikverständnis, im Gegenteil, mit ihm wird das verkrustete System der Wiener SPÖ ohne Bruch weitergeführt", zeigte sich Meinl-Reisinger überzeugt.

Der steirische SPÖ-Chef und LHStv. Michael Schickhofer gratulierte am Samstag dem neuen Wiener SPÖ-Vorsitzenden Michael Ludwig und dankte dessen Vorgänger Michael Häupl. Dieser habe "Bodenständigkeit und Intellektualität vereint und damit Wien geprägt wie kein zweiter". Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Ludwig. Mit SPÖ-Chef Christian Kern werde man den Gegenpol zu Schwarz-Blau bilden.

Für die burgenländischen Sozialdemokraten gratulierten am Samstag Landeshauptmann Hans Niessl und Landesrat Hans Peter Doskozil Michael Ludwig zu dessen Wahl zum neuen Wiener SPÖ-Vorsitzenden. Ludwig sei "der richtige und beste Mann für Wien", stellte Niessl in einer Aussendung fest: "Es war die richtige Entscheidung unserer Wiener Freunde."

Mit Ludwig steuere die SPÖ Wien "einer guten Zukunft entgegen". "Ein großes Dankeschön" gelte auch dem bisherigen Vorsitzenden Michael Häupl, welcher der SPÖ Wien "zu vielen Erfolgen verholfen" habe, so Niessl. Mit Ludwig sei "ein enger Freund und politischer Weggefährte" zum Vorsitzenden gewählt worden, sagte Doskozil, und freute sich auf die zukünftige, enge Zusammenarbeit. Anerkennung zeigte der Landesrat auch für das "respektable Ergebnis" für Klubobmann Andreas

Häupl mahnt zum Abschied Zusammenhalt ein

Der scheidende Wiener Bürgermeister und Parteichef der Wiener Sozialdemokraten, Michael Häupl, hat sich am Samstag für das jahrzehntelange Vertrauen in ihn bedankt. Er appellierte in seiner Abschiedsrede für innerparteilichen Zusammenhalt.

"Wenn diese Wahl vorüber ist, gibt es einen neuen Chef und hinter dem stehen wir alle", mahnte er. "Das ist weniger ein moralischer Appell als mehr ein Appell an den Überlebenswillen der Sozialdemokratie." Für den "Kampf um Wien" 2020 müsse die SPÖ inhaltlich gerüstet und "geschlossen kampffähig" sein.

"Für mich ist dieser Landesparteitag heute nicht ein normaler Landesparteitag", sagte Häupl. "Seit April 1993 (dem Jahr seiner Wahl zum Vorsitzenden, Anm.) bin ich zu den Landesparteitagen gekommen, um inhaltliche Diskussionsbeiträge zu liefern oder auch um euer Vertrauen zu werben", so Häupl. "Heute bin ich hier, um euch für dieses Vertrauen über die letzten 25 Jahre ein ganz tiefes und persönliches Dankeschön zu sagen."

Er trete nach fast 25 Jahren bzw. 8.600 Tagen mit großer Demut zurück. Über so lange Zeit Vorsitzender "dieser großen, starken und nicht zu Unrecht auch stolzen Wiener Sozialdemokratie" sein zu dürfen, "das ist etwas zutiefst Beeindruckendes und zutiefst Persönliches". "Ich danke euch dafür, dass ihr mich diese Arbeit machen habt lassen", sagte Häupl.

Er wolle weder "einen sehr umfangreichen, eitlen Rückblick" halten noch "eine determinierende Vorschau" machen, meinte er weiter, blickte aber doch ein bisschen zurück auf die Zeit, als er die Partei übernommen hatte - als kurz zuvor der Eiserne Vorhang gefallen war und Österreich der EU beitrat. "Es kann kein Zurück geben zu einem Europa der Nationalismen, sondern es kann nur ein Vorwärts geben - hin zu einem Europa der Gemeinsamkeit, der Solidarität, ein Europa, in dem wir uns aufeinander verlassen können", betonte er.

Wien sei bis heute ein Vorbild für andere Städte. "Zum Wohlfühlen in einer Stadt gehört zweifelsohne mehr als dass eine Stadt funktioniert", sagte er. "Wie gehen wir mit unseren Alten, den Kranken, mit jenen, die unsere Hilfe brauchen, um - das sind alles Fragen der Lebensqualität. Genau da sind wir sehr, sehr gut."

Der "absolute USP der sozialdemokratischen Politik" sei "der Kampf um den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft. "Das können nur wir, das wollen nur wir, dem nehmen nur wir uns an." Das interessiere "auch nicht die Grünen, das ist nicht ihr Thema." Die Freiheitlichen seien "überhaupt die Allerletzten". "Sie sind in Wirklichkeit die größten Verräter an den Interessen des kleinen Mannes", meinte Häupl, der sich einmal mehr vehement gegen eine Zusammenarbeit mit der FPÖ aussprach: "Es tut mir leid, Freunde, ich habe damals nicht daran geglaubt, dass man ernsthaft eine gesellschaftlich orientierte Sozialpolitik mit den Freiheitlichen machen kann und ich werde es niemals, auch in Zukunft nicht glauben", betonte er. "Die FPÖ ist genauso eine Partei des Großkapitals wie das die Türkisen sind."

Die Causa Landbauer sei kein Einzelfall, erinnerte er an "viele Verurteilungen von freiheitlichen Funktionären wegen Wiederbetätigung". "Das wird nicht die letzte Erscheinung gewesen sein." In Richtung von Parteifreunden, die sich in der Vergangenheit für eine Koalition mit der FPÖ ausgesprochen hatten, fragte er: "Was würden wir denn jetzt in einer rotblauen Koalitionsregierung machen?" "Wegducken und negieren" wie die ÖVP könnte die Sozialdemokratie nicht.

Häupl bedankte sich bei den beiden Kandidaten Michael Ludwig und Andreas Schieder einmal mehr für den respektvollen Umgang im Vorfeld der Wahl miteinander und kritisierte die Respektlosigkeit, mit der sich die anderen Parteien über die beiden Kandidaten geäußert hätten: "Ich weiß nicht, woher die Herren Gudenus etc. diese Arroganz hernehmen, aber an der Arroganz werden sie ersticken."

