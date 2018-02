Mehr Maturanten, mehr Studenten

WIEN. Uni-Bericht: 14 Prozent mehr Studenten an Hochschulen bis 2035.

Die Zahl der Studierenden in Österreich hat in den vergangenen Jahren zugenommen, und sie wird auch bis 2035 deutlich steigen: Das geht aus dem gestern veröffentlichten Hochschulbericht und den darin enthaltenen Prognosen hervor. 2035 werden, so die Statistik Austria, mit rund 423.000 Studierenden um 14 Prozent mehr inskribiert sein als im Jahr 2015/16. An den Fachhochschulen wird der Zuwachs mit plus 24 Prozent noch stärker sein als an den öffentlichen Universitäten (plus 18 Prozent), geringer an den Pädagogischen Hochschulen mit plus neun Prozent. Deutliche Gewinner werden Privat-unis sein.

"Verursacht" wird die höhere Studentenzahl vor allem durch mehr Maturanten in Österreich. Maturieren derzeit jährlich rund 41.000 Personen, sollen es 48.000 im Schuljahr 2034/35 sein oder 51 Prozent des Altersjahrgangs.

Der Anteil ausländischer Studierender soll weitgehend konstant bleiben, unter der Voraussetzung, dass die bestehenden Zugangsregelungen bleiben.

