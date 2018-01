Mangelberufe: Reform nach deutschem Vorbild

WIEN. AMS-Chef rechnet mit einigen tausend Zuwanderern durch "Regionalisierung" der Liste.

In den Streit um die Folgen der von der Regierung geplanten "Regionalisierung" der Mangelberufsliste haben sich nun auch Sozialpartner und AMS-Chef Johannes Kopf eingeschaltet. Weder Kopf noch die Arbeiterkammer konnten die Befürchtung der SPÖ, wonach damit 150.000 Zuwanderer nach Österreich kommen könnten, nachvollziehen.

Kopf rechnet aber damit, dass pro Jahr einige tausend Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten mehr kommen könnten, was auch ein deutlicher Anstieg wäre. Seit der Einführung des Systems für Mangelarbeitskräfte 2012 sind über die "Rot-Weiß-Rot-Karte" nur 1719 Zuwanderungen genehmigt worden (siehe Grafik). Als "Mangelberuf" gelten Jobs, bei denen für eine offene Stelle bundesweit maximal 1,5 qualifizierte Arbeitslose zur Verfügung stehen. Damit gelten etwa Köche und Kellner nicht als Mangelberufe, weil diese zwar in Westösterreich fehlen, es aber in Ostösterreich ausreichend qualifizierte Arbeitslose gebe.

Die Bundesregierung will dem Ruf nach "Regionalisierung" vor allem aus der Tourismusbranche folgen und die Liste der Mangelberufe von 27 auf 63 erhöhen. Die SPÖ befürchtet einen Run aus dem Nicht-EU-Ausland und damit zusätzlichen Druck auf den heimischen Arbeitsmarkt.

AMS-Arbeitsmarktexperte Gernot Mitter regt eine Totalreform der "Mangelberufsliste" mit erweiterten Kriterien nach deutschem Vorbild an. Dort werde berücksichtigt, ob die Löhne steigen und ob die Branche ausreichend Lehrstellen anbietet. Erst wenn beides zutrifft und Jobangebote trotzdem monatelang offen bleiben, spreche man von einem Fachkräftemangel.

