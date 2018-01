Mächtig schwanger: Babybäuche in der Politik

WIEN. VP-Ministerin Elisabeth Köstinger bekommt ebenso ihr erstes Kind wie die neuseeländische Premierministerin.

Elisabeth Köstinger will nach der Geburt acht Wochen zu Hause sein. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Thomas und ich freuen uns sehr, im Juli ein kleines großes Wunder willkommen zu heißen." VP-Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger verkündete gestern, dass sie und ihr Lebensgefährte ihr erstes Kind erwarten. Sie werde nach der Geburt zu Hause bleiben, danach werde ihr Partner in Karenz gehen, kündigte die 39-jährige Kärntnerin an. Ihre Funktion als Bundesministerin will sie "mit voller Kraft ausüben".

Spitzenpolitik ist nicht gerade der familienfreundlichste Beruf – Politikerinnen, die Kinderwunsch und Politkarriere vereinbaren, werden aber mehr: Die erste schwangere Ministerin Österreichs war Justizministerin Karin Gastinger (BZÖ). Sie brachte im Juli 2006 einen Sohn zur Welt.

Als Grün-Politikerin Eva Glawischnig 2005 ihre Schwangerschaft bekannt gab, reagierte das Land mit einer Diskussion über die Vereinbarkeit von Wahlkampf und Mutterschaft. Kritik gab es zudem, weil Glawischnig sich hochschwanger für das Cover einer Illustrierten fotografieren ließ. Kurz nach der EU-Wahl 2009 brachte Glawischnig einen zweiten Sohn zur Welt.

Schwangere Premierministerin

Babybäuche gab es auch im oberösterreichischen Landtag zu sehen: Die nunmehrige Präsidentin der Wirtschaftskammer OÖ, Doris Hummer, war 2012 die erste Landesrätin Österreichs, die während ihrer aktiven Amtszeit ein Baby zur Welt brachte: Sohn Felix. VP-Klubobfrau Helena Kirchmayr gebar im November 2016 Tochter Magdalena. In Deutschland gab es 2011 eine "Baby-Premiere": Die für Familien zuständige CDU-Politikerin Kristina Schröder war die erste Bundesministerin überhaupt, die in ihrer Amtszeit ein Kind bekam. 2016 tat es ihr Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) gleich – ihr Ehemann nahm Elternzeit. Die ehemalige AfD-Chefin Frauke Petry brachte im Mai des Vorjahres ihr fünftes Kind zur Welt – mit ihrem Sohn Ferdinand ließ sie sich sogar auf einem Wahlplakat ablichten. Auch die damalige EU-Ministerin Schwedens, Birgitta Ohlsson, wurde 2010 in ihrer Amtszeit Mutter.

Jüngstes Beispiel einer "mächtigen Mutter" ist Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern, die mit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft ein ganzes Land in Verzückung versetzte: In den Sozialen Netzwerken schlossen sich die Leute sogar unter dem Hashtag #knitforjacinda (#Stricken für Jacinda) zusammen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema