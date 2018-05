Machtwechsel: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig auf dem Prüfstand

WIEN. Der frühere Wohnbaustadtrat gab knapp 42 Millionen Euro für Werbemaßnahmen aus.

Angelobung im Maria-Theresien-Zimmer durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen Bild: APA

Es war der letzte Akt der Amtsübergabe von Wiens Langzeit-Bürgermeister Michael Häupl an seinen am 24. Mai gewählten Nachfolger Michael Ludwig (beide SP): Dieser wurde gestern in der Hofburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch als Wiener Landeshauptmann angelobt. Die Herausforderung bestehe für den "sehr geehrten lieben Herrn Landeshauptmann" darin, dass sich Langzeit-Wiener weiterhin wohlfühlten, "aber auch die anderen zu Wienern werden können – so wie ich, hätte ich beinahe gesagt", erinnerte Van der Bellen an seine eigene Tiroler Herkunft.

Äußerst freundlich war auch der mediale Empfang für den neuen Bürgermeister. In der Sonntagsausgabe hatte eine Gratiszeitung in Wien eine Sonderbeilage zum Machtwechsel in der Bundeshauptstadt beigefügt. Auf mehreren Seiten wurden die Verdienste von Michael Häupl hervorgehoben, die Vorhaben von Michael Ludwig angekündigt und die Vorzüge der Stadt gelobt.

Ludwig hatte bereits als Wohnbaustadtrat das Werbebudget Wiens ausgiebig eingesetzt. Die Online-Plattform dossier.at recherchierte, dass in den vergangenen zehn Jahren 41,5 Millionen Euro von Ludwig für Werbung und Inserate ausgegeben wurden. Gegenüber dem Ö1-Mittagsjournal wies er dies zurück, "weil ich keine Inserate vergeben habe, sondern das immer über den Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien gelaufen ist".

Bezahlt wurden die Inserate aus dem Budget der MA 50 für Wohnbauförderung, die dem Stadtrat untergeordnet war. Im selben Zeitraum sanken die Mittel für die Bauaufsicht, berichtete dossier.at. Offenbar kam es hier zu Umschichtungen der Mittel zugunsten der Werbeausgaben. »Leitartikel zum Thema auf Seite 6

