Löger will Pflegereform mit Stärkung der privaten Betreuung

WIEN. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) spricht sich für eine Pflege-Reform mit Stärkung der privaten Betreuung aus. Die Abschaffung des Pflegeregresses stellte er in der ORF-Pressestunde am Sonntag entgegen früherer Aussagen nun doch nicht infrage.

Was den Kostenersatz für den Entfall des Regresses für Länder und Gemeinden betrifft, zeigte sich Löger hart. Er bleibt bei den 100 Millionen Euro, die er für die Finanzierung des Pflegeregresses budgetiert hat und lässt sich von den Forderungen der Ländern und Gemeinden nach 500 bis 600 Millionen Euro nicht beeindrucken.

Die betroffenen Gebietskörperschaften sollen nicht auf den Kosten sitzen bleiben, aber sie würden bei ihren Berechnungen "Zukunftsinvestitionen" berücksichtigen. "Ich kann nachvollziehen, dass einige versuchen andere Elemente und künftige Überlegungen mithineinzupacken", sagte Löger.Sein Ausgangspunkt seien aber die Kosteneinschätzungen, die zum Zeitpunkt der Abschaffung des Pflegeregresses Ende 2017 gemacht wurden.

Auf die Frage, ob er den Pflegeregress wieder einführen möchte, antwortete Löger mit "Nein". Am Donnerstag hatte er in einem Interview "die Ausprägung" der Abschaffung noch als hinterfragenswert bezeichnet. "Am Ende wird es wie bei den Pensionen auch bei der Pflege notwendig sein, über das staatliche Finanzierungssystem hinaus Maßnahmen zu setzen."

"Pflege gesamtheitlicher sehen"

Das wiederholte Löger so nicht mehr und meinte, dass es "notwendig ist, die Pflege gesamtheitlicher zu sehen". "Es ist gefährlich, nur eindimensional im Bereich der Heimpflege Maßnahmen zu setzen. Wir brauchen einen Gesamtrahmen einer Pflegereform beziehungsweise eines Pflegeverständnisses für die Zukunft." Man wolle älteren Menschen "auch im familiären Gefüge eine gute Betreuung sichern". Ziel sei es, "die private Pflege und die Heimpflege in Balance zu bringen".

Die SPÖ forderte in der Debatte einmal mehr die Einführung einer Erbschaftssteuer für Superreiche. Mit den Einnahmen sollen die Abschaffung des Pflegeregresses, die Übernahme von 50 Prozent der Kosten für mobile Pflege und eine Erhöhung des Pflegegeldes für schwerstbehinderte Kinder finanziert werden. Zusätzlich könnte eine Milliarde Euro bis 2022 in die Pflegeberufe investiert werden, erklärte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher die Pläne der Sozialdemokratie.

Kräuter fordert Verbesserungen für 24-Std-Betreuung

Zu Wort meldete sich auch Volksanwalt Günther Kräuter, der eine Verbesserungen für 24-Std-Betreuung forderte. "Die Abschaffung des Regresses gilt nur für Pflegeheime, bei der 24-Std-Betreuung gelten je nach Bundesland andere Regeln. Diese Problematik führt zum enormen Zustrom auf Pflegeheime, daher muss hier dringendst entgegengesteuert werden." Er warnte in zudem davor, "dass seitens der Bundesregierung die Folgen der Indexierung von Familienleistungen für ausländische Pflegerinnen unterschätzt werden" und "tausende Pflegekräfte mit einem Schlag" wegbleiben könnten.

Verärgert reagiert NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker auf die Worte des Finanzministers zum Pflegeregress. "Es ist ein Faktum, dass die budgetierten 100 Millionen Euro Mehrkosten für den Pflegebereich nicht ausreichen können. Bereits jetzt hat sich die Nachfrage nach Heimplätzen massiv erhöht. Das Ziel, Menschen möglichst lange zu Hause zu pflegen und zu betreuen, wurde damit erschwert. Die Regierung steht damit vor den Scherben ihres Wahlzuckerls. Eine Betreuung zu Hause ist im Sinne der Lebens- und der Pflegequalität die sinnvollste Variante. Deshalb braucht es endlich ein Umdenken weg von der teuren Pflege in Bettenburgen hin zu einer mobilen und kleingliedrig organisierten Pflege, möglichst in den eigenen vier Wänden", so Loacker.

