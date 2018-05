Liste Pilz: Rossmann und Zinggl dürften Klubführung übernehmen

WIEN. Bei der Liste Pilz dürfte die Entscheidung um die weitere Klubführung gefallen sein. Im Livestream übertragen wir eine Pressekonferenz (ab 10:25 Uhr).

Bruno Rossmann Bild: APA

Laut Informationen der APA wird die Fraktion - nach dem Rückzug von Peter Kolba als Klubobmann - künftig von Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl gemeinsam geleitet werden. Eine Entscheidung um die Rückkehr von Peter Pilz in den Nationalrat ist dem Vernehmen nach noch nicht gefallen.

Der langjährige (ehemalige grüne) Abgeordnete Rossmann soll laut Parteikreisen Klubobmann werden, der ebenfalls früher für die Grünen im Nationalrat gewesene Zinggl geschäftsführender Klubchef. Die Liste hat für den Donnerstagvormittag eine Pressekonferenz angekündigt, dort soll die Entscheidung um die Klubführung offiziell bekannt gegeben werden. Kolba hatte schon länger angekündigt, sich per Ende Mai aus der Funktion des Klubobmannes zurückzuziehen, im Nationalrat will er aber als Abgeordneter verbleiben.

Keine Entscheidung gibt es laut Parteikreisen nach wie vor zu der von Listengründer Pilz angestrebten Rückkehr in den Nationalrat. Bis zuletzt konnte man sich in der Liste nicht darauf verständigen, wer für den rückkehrwilligen Parteigründer sein Mandat abgibt. Die für Pilz nachgerückte Martha Bißmann blieb dabei, dass sie nicht bereit ist, zu verzichten.

