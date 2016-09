Lehrerauswahl durch Direktor: ÖVP weist interne Kritik an Plänen zurück

WIEN / LINZ. Die Regierung macht ernst mit der Personalautonomie für Schuldirektoren.

Schuldirektoren sollen künftig bei der Anstellung ihrer Lehrer freie Hand haben, der Landesschulrat nur noch in Ausnahmefällen steuernd eingreifen. Bild: (Weihbold)

Es wäre nicht das erste Mal, dass Reformpläne einer roten Bildungsministerin am Widerstand aus der ÖVP scheitern. Diesmal war es nicht die Lehrergewerkschaft, die sich gegen Sonja Hammerschmid stellte, sondern die schwarzen Landesschulratspräsidenten. Oberösterreichs Fritz Enzenhofer hatte, wie berichtet, diese Woche im Namen seiner VP-Kollegen Zweifel an der geplanten Personalautonomie für Schuldirektoren angemeldet.

Doch diesmal soll die Reform eben nicht an der ÖVP scheitern: "Den Grundsatz, dass die Schule hier autonom Entscheidungen trifft, halte ich für richtig", gab Generalsekretär Werner Amon gestern via Radio-Interview die Linie vor. VP-Staatssekretär Harald Mahrer, Hammerschmids Gegenüber in den Bildungsverhandlungen, bekräftigt: "Die Entscheidung über die Anstellung von Lehrern sollen die Direktoren treffen können." Und: "Nur noch in Einzelfällen" solle die Behörde steuern, "wenn etwa Kleinschulen keine Lehrer finden", so Mahrer.

Genau dieses Argument hatte Enzenhofer, der sich gestern nicht mehr äußern wollte, vorgebracht. Entlegene oder als schwierig bekannte Standorte könnten keine Lehrer mehr finden, so seine Warnung. Die Hammerschmid erneut zurückweist: "Sollte eine Schule nicht selbst einen passenden Lehrer gefunden haben, wird die Behörde nach wie vor steuernd eingreifen und dafür sorgen, dass in allen Schulen ausreichend Pädagogen vorhanden sind." Ist ein Lehrer einmal mit einer Schule handelseins, dann soll er nicht mehr weg- beordert werden können, heißt es im Ministerbüro. Lehrer, die von mehreren Schulen Angebote bekommen, sollen selbst entscheiden, an welcher sie arbeiten.

Auch Oberösterreich dafür

Der für Dezember avisierte Gesetzesentwurf soll alle offenen Fragen beantworten. Mahrer verweist auf Best-practice-Beispiele: So gebe es in Salzburg seit 2013 entsprechende Autonomie. Und auch in Oberösterreich haben Direktoren bereits die Möglichkeit, Lehrer auszuwählen, wenn sie wollen: Ein Online-Tool ist erfolgreich im Einsatz, sagt der zuständige Landeshauptmann-Stv. Thomas Stelzer (VP). Die Zuteilung erfolgt aber über den Landesschulrat. Stelzer unterstützt den Schritt "zu mehr Autonomie" ebenso wie seine Vorgängerin, Wirtschaftsbund-Obfrau Doris Hummer: "Studien belegen: Wo es mehr Autonomie gibt, steigt die Qualität."

Könnte hinter der Kritik die Sorge um Abschaffung der Landesschulräte stecken, deren Reform sich die Regierung ohnehin zum Ziel gesetzt hat? Dazu Stelzer: "Es wird immer jemanden brauchen, der steuert – derzeit ist das der Landesschulrat."

Unterstützer und Zweifler

Unterschiedlich fallen die Reaktionen der Opposition auf die Pläne zur Autonomie für Schulen bei der Lehrerauswahl aus. Neos-Chef Matthias Strolz spricht von einer „längst überfälligen Maßnahme zur Qualitätssteigerung an Österreichs Schulen“. Auch Team Stronach-Klubchef Robert Lugar begrüßte die geplante Personalverantwortung für Schulleiter.

Kritisch sieht es Grünen-Bildungssprecher Harald Walser, früher selbst AHS-Direktor. Er warnt vor „marktwirtschaftlicher Selbstregulations-Romantik im Schulwesen“ und teilt die Sorgen der VP-Landesschulratspräsidenten, dass Brennpunktschulen oder entlegene Standorte keine Lehrer bekommen könnten. Er plädiert für mehr Mitsprache bei der Weiterbildung.

