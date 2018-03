Kurz bei Putin: Freundlicher Empfang und heiße Themen im eisigen Moskau

Gespräche über die Situation in Syrien, EU-Sanktionen, aber auch gemeinsame Interessen.

Kurz (mit Übersetzungsgerät), Putin: Freundlicher Empfang des österreichischen Kanzlers im Kreml Bild: APA/AFP/POOL/GRIGORY DUKOR

Auf dem Roten Platz blies ein eisiger Wind – nahezu minus 20 Grad hatten die Moskwa zufrieren lassen. Überall glitzerte passend zu den Temperaturen die Weihnachtsdekoration.

Der Empfang von Bundeskanzler Sebastian Kurz im Kreml war hingegen warm und herzlich. Drei Stunden nahm sich Russlands Präsident Wladimir Putin Zeit, um mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz bilaterale Themen und internationale Konflikte zu besprechen. Ein Ausdruck der Wertschätzung, sonst lässt er Gäste gerne warten.

In die Gespräche waren auch der russische Energie- und der Wirtschaftsminister sowie der Gazprom-Chef involviert, was die wirtschaftliche Bedeutung unterstrich. Kurz und Putin betonten dabei auch ihre Unterstützung für das Pipeline-Projekt "North Stream 2": Dabei handle es sich um "kein politisches Projekt".

Eine Dreiviertelstunde zogen sich Putin und Kurz überraschend zu einem Vieraugengespräch zurück um – auf Deutsch – heikle Themen zu besprechen.

Die Journalisten mussten mehrere Kontrollen durchlaufen, der Kreml war von Sicherheitspersonal bewacht. Bei der anschließenden Pressekonferenz wurden vier Fragen zugelassen. Die zentralen Themen waren die Krisenherde Ukraine und Syrien, die Sanktionen und die wirtschaftlichen Kontakte.

Vor allem über die aktuelle Situation in Syrien sprachen beide ausführlich. Kurz machte in der Pressekonferenz klar, dass er sich von Putin entsprechende Handlungen erwartet, um das Blutvergießen zu beenden. "Wir müssen alles tun, um die Situation der Zivilbevölkerung zu verbessern", forderte Kurz. Russland als Supermacht habe hier die Möglichkeiten. Putin verwies darauf, dass die Situation schwierig sei. Man müsse von der Eskalation zur Normalisierung übergehen, die rivalisierenden Kräfte müssten an einer Lösung arbeiten.

Heikles Thema Sanktionen

Kurz hatte schon vor dem Besuch erklärt, dass er den Dialog mit Russland führen wolle, aber auch den Sanktionskurs der EU mittrage. Der Kanzler räumte ein, dass Österreich sich an einer Lösung der Situation in der Ostukraine unter einem UN-Mandat beteiligen könne.

"Es ist sinnvoll, dass hier über eine Blauhelmaktion nachgedacht wird", sagte Kurz. "Es kann sein, dass Österreich eine besondere Rolle zukommen wird. Wir stehen hier grundsätzlich bereit."

Putin wollte sich nicht grundsätzlich gegen internationale Maßnahmen aussprechen. "Wir sind wenigstens nicht dagegen", sagte der russische Präsident.

Die Sanktionen der EU kritisierte Putin heftig. Sie würden großen Schaden zufügen, für welche Seite dieser größer sei, könne er nicht sagen. Im Hintergrund hatte er neben der russischen und der österreichischen Fahne auch die EU-Flagge aufstellen lassen.

Die österreichisch-russischen Beziehungen waren der wohl einfachste Punkt auf der politischen Agenda. Putin hob hervor, dass die Investitionen Russlands in Österreich 20 Milliarden Euro betragen. Im Juni ist ein Besuch Putins in Wien anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Erdölvertrags beider Länder im Gespräch. Zudem soll eine Zivilgesellschaftsform beider Länder gegründet werden.

Zumindest in einem Bereich sind die Russen deutlich gesundheitsbewusster als Österreich. Dort gilt seit einem Jahr ein Rauchverbot in der Gastronomie.

