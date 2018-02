Kurz-Visite in Moskau: Kanzler will Gesprächskanäle zu Putin weiter öffnen

WIEN. Österreich ist trotz Sanktionen um Normalisierung der Beziehungen zu Russland bemüht.

Beim Besuch des damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer bei Putin war Kurz noch als Außenminister dabei. Bild: APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER

Heute Abend bricht Bundeskanzler Sebastian Kurz zu einem Arbeitsbesuch nach Moskau auf. Um Mitternacht wird im Hotel eingecheckt, am nächsten Tag steht ein dreistündiges Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin im Kreml auf dem Programm, bevor Kurz wieder zum Flughafen jettet.

Der Besuch ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Putin steht mitten im Wahlkampf. Aufgrund einer schweren Verkühlung musste er zahlreiche Auftritte absagen, das Treffen mit seinem österreichischen Gesprächspartner ist vorerst der einzige offizielle Termin in dieser Woche. Für Kurz wiederum ist es der erste Auslandsbesuch als Kanzler außerhalb der EU. Zeichen gegenseitiger Wertschätzung.

Heikles Thema Sanktionen

"Die Beziehungen der beiden Länder sind sehr gut", sagt Russland-Experte Gerhard Mangott im Gespräch mit den OÖNachrichten. Österreich habe stets klargemacht, dass die Sanktionen gegen Russland kein Selbstzweck sein dürften. Dennoch habe man auf EU-Ebene eine Verlängerung mitgetragen. Russland erwarte auch gar nicht, dass ein so kleines Land wie Österreich hier ein Veto gegen die Sanktionen einlege.

Die Reise dient auch der Vorbereitung des österreichischen EU-Vorsitzes, der im Juli 2018 beginnt. "Wir müssen im Dialog mit Russland bleiben", hieß es dazu aus dem Kanzleramt.

Früher trafen Russlands Präsident und die EU-Troika zweimal jährlich zusammen. Nach der Annexion der Krim schaffte die EU die Treffen ab. Mangott geht davon aus, dass sich Österreich für eine Wiederaufnahme einsetzen wird. "Es wird eine Initiative des österreichischen EU-Vorsitzes sein, die Sprachlosigkeit gegenüber Russland zu beenden", sagte er.

Österreichs Wirtschaft ist ohnehin um gute Beziehungen zu Moskau bemüht. Im Juni wird Putin in Wien erwartet, um den 50. Jahrestag des österreichischen Erdgasliefervertrags mit der Sowjetunion zu feiern. 2018 ist auch das offizielle Jahr der Musik zwischen Österreich und Russland.

Kurz kommt mit seinem Besuch Außenministerin Karin Kneissl (FP) zuvor, die im April nach Moskau reisen will. Die pro-russische FP-Position sei für Österreichs Kurs nicht relevant, schränkte Mangott ein. "Die ÖVP gibt hier die Richtung vor."

Eisig werden somit nur die Temperaturen sein. Die Prognose für Moskau: minus 13 Grad.

Putins langjährige Kontakte zu Österreich

Bereits als KGB-Agent soll Wladimir Putin, der in den 80er Jahren in der DDR stationiert war, regelmäßig nach Österreich zum Skifahren gekommen sein. 2001 soll er bei Wintersportlegende Karl Schranz Unterricht genommen haben. In diesem Jahr wedelte er auch mit dem damaligen Kanzler Wolfgang Schüssel über die Pisten.

Eng war auch das Verhältnis zu Bundespräsident Thomas Klestil und dessen Frau Margot. Beiden schenkte er zwei Welpen seiner Labrador-Hündin. Als das Staatsoberhaupt überraschend im Amt verstarb, reiste Putin eigens zum Begräbnis an. Klestil-Löffler wurde 2009 Botschafterin in Moskau.

Unter Nachfolger Heinz Fischer wurden die engen Kontakte fortgesetzt. Nach der russischen Annexion der Krim war Österreich der erste EU-Staat, der Putin offiziell empfing.

Russland unterstützte umgekehrt im Vorjahr Sebastian Kurz in dessen Rolle als OSZE-Vorsitzender. Der damalige Außenminister konnte ein lange umstrittenes Personalpaket für die internationale Organisation umsetzen.

