Kurz: "Staaten sollen selbst über Aufnahme von Flüchtlingen entscheiden"

Was der Kurz über die Quotenregelung sagt, ist zutreffend.



Wenn Migranten per Zwang zugeteilt werden, sind sie im Zielland nicht eingesperrt. Sie machen sich bald auf den Weg, um Deutschland zu erreichen. Den Reisepass verstecken sie, und sie suchen mit einer neuen Identität in Deutschland noch einmal um Asyl an.



Ich weiß schon, in Deutschland nehmen sie die Fingerabdrücke ab und sehen, dass der Typ eigentlich in Tschechien sein müsste.



Da bin ich aber neugierig, ob sie dem Migranten die Handschellen anlegen und so wieder nach Tschechien ausschaffen.



In Tschechien müssten sie ihn "festhalten", sonst macht er sich wieder auf den Weg.