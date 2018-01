Kurz: "Grenze nach rechts ist Strafrecht"

Also wenn das Strafrecht die Grenze ist, dann soll der Kurz doch die Herren:

Borodajkewycz, Bartholomäus Weber, Karl Zeitlberger, Franz Razesberger, Josias Kumpf, Otto Graf, Franz Wunsch, Sigbert Ramsauer,....

posthum den Verdienstorden für Humanismus verleihen, denn all die genannten wurden strafrechtlich Freigesprochen.

Bin mir sicher das einige in der FPÖ das bereits überlegen.

So nebenbei könnte man ja den Grasser noch zurückholen (als Korruptionskoordinator) wurde ja auch bis dato nicht verurteilt.