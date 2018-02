Kosovo-Aussage von Strache findet sich im Originaltext

WIEN. Das umstrittene Interview von Heinz-Christian Strache mit der Belgrader Tageszeitung "Politika" hatte auch am Montag politische Nachwehen.

FPÖ-Obmann und Vizekanzler Strache Bild: apa

Ein Sprecher hatte am Sonntag erklärt, dass der FPÖ-Vizekanzler den Satz "Kosovo ist zweifelsohne ein Teil Serbiens" nicht gesagt habe. Im deutschen Original des schriftlich an "Politika" übermittelten Interviews ist die Passage aber wörtlich zu finden.

Seitens der Redaktion von "Politika" wurde der APA am Montag bestätigt, dass die Antworten von österreichischer Seite auf Deutsch in schriftlicher Form übermittelt worden war. Dieser Originaltext kursierte am Montag auch in österreichischen Medienkreisen. So berichtete die Tageszeitung "Die Presse" in ihrer Online-Ausgabe, dass ihr das deutsche Originalzitat wie folgt vorlag: "Kosovo ist zweifellos ein Teil Serbiens. Die seinerzeitige Anerkennung durch Österreich haben wir heftig kritisiert, sie ist allerdings jetzt Tatsache und kann wohl nicht mehr geändert werden."

Die Passage ist praktisch ident mit einer APA-Übersetzung aus der serbischen Version, die am Sonntag in der serbischen Zeitung erschienen war. Am Montag versuchte Strache in Belgrad, die Aussage abzuschwächen. Er habe lediglich festgehalten, dass der Kosovo nach serbischem Recht nach wie vor Bestandteil Serbiens sei, so der FPÖ-Vizekanzler. Diese Einschränkung findet sich in dem deutschen Originaltext des Interviews, welcher auch auf "Twitter" kursierte, freilich nicht.

Die Aussage war von EU-Politikern und Vertretern der österreichischen Opposition heftig kritisiert worden. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) machte am Montag gegenüber der APA klar, dass für sie die Anerkennung des Kosovo durch Österreich außer Zweifel steht. "Das ist eine unumstößliche Tatsache, das ist so und kann nicht geändert werden", sagte Kneissl.

Strache sieht keinen außenpolitischen Schaden

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) glaubt nicht, durch seine Aussagen zum Kosovo einen außenpolitischen Schaden angerichtet zu haben. "Ich habe nur die unbefriedigende Realität ohne Bewertung beschrieben. Österreich hat den Kosovo anerkannt, aber wir verstehen auch die serbische Seite", sagte Strache am Rande des FPÖ-Bundesvorstandes zur Errichtung einer Historikerkommission Montagabend.

Österreich habe die im Februar 2008 verkündete Unabhängigkeit der früheren serbischen Provinz anerkannt. "Das ist Realität und Faktum. Aber wir haben es damals kritisiert. Als Vizekanzler habe ich den damaligen Beschluss Österreichs zu tragen." Fakt sei aber auch, dass Serbien den Kosovo nach wie vor als Teil Serbiens auch im Sinne der UNO-Resolution 1244 betrachte und rund 80 Staaten, darunter fünf EU-Staaten, die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkannt haben, sagte Strache gegenüber der APA und dem ORF-Radio.

Er sprach von einer "offenen Frage, die auf Dauer gelöst gehört, um Frieden herzustellen". Serbien sei ein wesentlicher Faktor am Balkan. Es brauche eine "gemeinsame Lösung", einen Kompromiss, "der für beide Seiten schmerzvoll sein wird, aber notwendig ist", um beide an die EU heranzuführen.

