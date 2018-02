Kosovo-Aussage: CSU-Politiker will Rücktritt Straches

WIEN / MÜNCHEN / BELGRAD. Bernd Posselt, hochrangiger Europapolitiker der bayerischen CSU, fordert den Rücktritt von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) wegen dessen Aussagen zum Kosovo.

Strache war in einem Interview mit der serbischen Tageszeitung "Politika" mit den Worten zitiert worden, dass der Kosovo "ein Teil Serbiens" sei.

"Solche Leute sind die trojanischen Pferde Wladimir Putins in der EU, denn Moskau versucht alles, um die Selbständigkeit des Kosovo wieder zu Fall zu bringen", kritisiert Posselt. Er selbst war auf EU-Ebene einer der Wegbereiter der Unabhängigkeit des Kosovo.

Auch Österreichs Außenministerin Karin Kneissl, die auf einem FP-Ticket in der Regierung sitzt, hat in einer Reaktion gestern die Unabhängigkeit des Kosovo als "unumstößliche Tatsache" bezeichnet. Strache selbst war gestern auch um Beruhigung bemüht. Österreichs Regierung habe die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt, dies sei "Realität und Faktum". Er habe in dem Interview aber darauf hinweisen wollen, dass Serbien den Kosovo immer noch als Teil Serbiens betrachte.

