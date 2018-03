Komplott? Schlagabtausch um BVT-Affäre

WIEN. Die SPÖ wirft Parlamentspräsident Sobotka Amtsmissbrauch vor. Die ÖVP nennt die Vorwürfe absurd und appelliert, einen verfassungskonformen U-Ausschuss zu beantragen. Den OÖNachrichten liegt das umstrittene Gutachten vor.

SP-Klubobmann Andreas Schieder Bild: HANS PUNZ (APA)

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder wirft Nationalratspräsident und Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) vor, sein Amt missbraucht zu haben, um den von der SPÖ beantragten BVT-U-Ausschuss zumindest zu verzögern. Die Sozialdemokraten wollen den Verfassungsgerichtshof einschalten. Man werde nicht zulassen, "dass die Regierungsmehrheit Minderheitsrechte einfach abwürgt", sagte Schieder heute, Freitag, bei einer Pressekonferenz.

Ginge es tatsächlich, wie ÖVP und FPÖ behaupteten, um rechtliche Zweifel, hätte - entsprechend den parlamentarischen Usancen - die Koalition im Geschäftsordnungsantrag dem Verlangen der SPÖ auf Vertagung zugestimmt, sagte Schieder. Aber offensichtlich fürchte nicht nur Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), sondern auch "Sobotka und andere, dass hier die Wahrheit ans Licht kommt". Offenbar sei an der Causa BVT noch viel mehr dran als man wisse, schließt Schieder aus dem Vorgehen der Regierung.

Die Parlamentsdirektion wies die Aussagen von Schieder rund um das auf Ersuchen von Sobotka erstellte Gutachten zum SPÖ-Antrag auf einen BVT-U-Ausschuss zurück. Er sehe "keinerlei politische Instrumentalisierung der Parlamentsdirektion", sagte Parlamentsdirektor Harald Dossi. Es sei üblich, dass der Nationalratspräsident zu Rechtsfragen eine kurzfristige Ersteinschätzung verlange.

ÖVP und FPÖ haben am Freitag ihr Angebot an die SPÖ erneuert, den Antrag auf Einsetzung eines BVT-Untersuchungsausschusses neu und verfassungskonform einzubringen. Eine Verzögerung würde das aus Sicht von VP-Klubchef August Wöginger nicht bedeuten, weil die Einsetzung des U-Ausschusses so oder so bei den Plenartagen Mitte April beschlossen würde.

Den Vorwurf der SPÖ, den BVT-Ausschuss "abwürgen" zu wollen, wies Wöginger zurück: "Die SPÖ hätte nur einen verfassungskonformen Antrag einbringen müssen, dann wäre das ganz normal durchgegangen." Auch verzögern wolle er den Ausschuss nicht. Das zeigt für Wöginger schon die Tatsache, dass er den Geschäftsordnungsausschuss nur zwei Tage nach dem Antrag der SPÖ einberufen habe, obwohl dafür vier Wochen Zeit gewesen wäre.

„Der U-Ausschuss soll kommen, wenn die SPÖ das will", sagte Wöginger. Er bietet der SPÖ daher an, bei der nächsten Nationalratssitzung am 17. April einen überarbeiteten Antrag zu stellen. Tags darauf könnte er den Geschäftsordnungsausschuss einberufen. Der Beschluss im Plenum würde dann wie geplant am 19. April erfolgen - zeitgleich mit dem Eurofighter-Ausschuss, betont der VP-Klubchef: "Das wäre kein Zeitverlust."

Für FP-Generalsekretär Harald Vilimsky ist die empörte Reaktion der SPÖ auf den schwarz-blauen Einspruch gegen ihren U-Ausschuss-Antrag "ziemlich mimosenhaft und einer ehemaligen Regierungspartei unwürdig". Der Geschäftsordnungsausschuss habe angesichts der verfassungsrechtlichen Mängel des Antrags gar keine andere Möglichkeit gehabt, als diesen zurückzuweisen. Die SPÖ solle doch einfach einen korrekt formulierten Antrag einbringen oder das Verfassungsgericht anrufen.

ÖVP-Sicherheitssprecher Werner Amon nannte die „Komplottvorwürfe“ der SPÖ „absurd“.

Erstmals lehnte Mehrheit U-Ausschuss ab

ÖVP und FPÖ stützen sich mit ihrer Ablehnung Untersuchungsausschusses zur Verfassungsschutz-Affäre auf eine "rechtliche Ersteinschätzung" des wissenschaftlichen Dienstes im Parlament.

Die Ablehnung ist eine Premiere: Erstmals seitdem 2015 das Minderheitenrecht auf U-Ausschüsse eingeführt wurde, hat die Mehrheit einen solchen Antrag für unzulässig erklärt. Das "Minderheitenrecht" berechtigt die Opposition (genauer: eine Minderheit von zumindest einem Viertel der Abgeordneten, also 46 Mandataren) zwar grundsätzlich zur Einsetzung von U-Ausschüssen - dieses Recht gilt aber nicht unbegrenzt. Laut Verfassung (Artikel 53 B-VG) kann nämlich nur "ein bestimmter abgeschlossener Vorgang im Bereich der Vollziehung des Bundes" untersucht werden.

Der Rechts- und Legislativdienst des Parlaments bezweifelt in seiner Stellungnahme für Nationalratspräsident Sobotka, dass diese beiden Bedingungen - "bestimmt" und "abgeschlossen" - gegeben sind. Dies deshalb, weil die SPÖ "in allgemeiner Weise" die politische Verantwortung betreffend "allfälliger" Missstände im BVT zwischen 16. Dezember 2013 und 13. März 2018 untersuchen wolle. Das Gutachten liegt auch den OÖNachrichten vor:

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema