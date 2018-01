Kneissl auf heiklem Besuch in Italien

WIEN/ROM. Konfliktthema "Doppelpass" für Südtiroler.

Außenministerin Kneissl Bild: APA

Nach der Slowakei-Visite unternimmt Außenministerin Karin Kneissl morgen, Dienstag, ihren nächsten Kurztrip nach Italien. Bei dem "Höflichkeitsbesuch" gehe es "in erster Linie um ein Kennenlernen", hieß es aus dem Außenministerium. Der Antrittsbesuch in Rom ist aber durchaus heikel, sind doch die Beziehungen zwischen Österreich und Italien seit dem Amtsantritt der neuen schwarz-blauen Bundesregierung angespannt. Verärgerung in Rom verursachte die Ankündigung der Koalition, den deutsch- und ladinischsprachigen Südtirolern eine Doppelstaatsbürgerschaft anzubieten.

Das Thema dürfte daher auch im Zentrum von Kneissls Treffen mit dem italienischen Außenminister Angelino Alfano am Dienstagnachmittag stehen. "Wie weit sich das Thema Doppelstaatsbürgerschaften besprechen lässt, wird sich im Laufe des Gesprächs zeigen", meinte Kneissl.

Die Außenministerin bemühte sich, erneut zu betonen, dass Österreich das Einvernehmen suche. "Die Haltung der Regierung ist eindeutig: Es wird kein einseitiges Vorgehen geben, alles wird mit Rom und in Einbindung mit Bozen abgestimmt werden", sagte Kneissl.

Ein weiteres Thema wird die Migration sein. Auch dabei gibt es Meinungsverschiedenheiten. Italien fühlt sich als Hauptankunftsland für Flüchtlinge über das Mittelmeer seit Jahren von den übrigen EU-Ländern im Stich gelassen. Im Rahmen des EU-Umverteilungsprogramms zur Entlastung von Italien und Griechenland hat Österreich von den zugesagten 1953 Flüchtlingen bisher nur 17 Flüchtlinge aus Italien aufgenommen.

