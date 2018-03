Klestil-Löffler ist Beauftragte für Russland

WIEN. Im Jänner hat Außenministerin Karin Kneissl ein eigenes Referat geschaffen, um die Beziehungen zu Russland zu intensivieren.

Margot Klestil-Löffler Bild: (Land OÖ)

Die zuständige Sonderbeauftragte ist seit Anfang Jänner Margot Klestil-Löffler, Spitzendiplomatin und Witwe des verstorbenen Bundespräsidenten Thomas Klestil. Einen entsprechenden "Kurier"-Bericht vom Freitag bestätigte das Außenministerium am Montag.

Es sei noch nicht geklärt, ob Klestil-Löffler ihre Aufgabe, die bilateralen Beziehungen zu Russland zu pflegen, über die volle Legislaturperiode wahrnehmen werde, sagte die Sprecherin der Außenministerin. Das hänge – wie immer bei Sonderbeauftragten – von den "politischen Entwicklungen" ab.

Die studierte Slawistin und Russland-Kennerin Klestil-Löffler war von 2009 bis 2014 Botschafterin in Moskau, davor in Prag. Zuletzt leitete die ehemalige "First Lady" gemeinsam mit Giovanni Caracciolo di Vietri die Zentraleuropäische Initiative (CEI) in Triest. Diese teilte gestern mit, dass Klestil-Löffler seit 1. Februar nicht mehr für sie tätig sei.

