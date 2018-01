Kindergarten: Welser Ausnahme für Nachmittage

WELS. Die Stadt Wels wird ab 1. Februar die Gebühren für die Nachmittagsbetreuung (bis maximal 110 Euro pro Monat), die die Landesregierung am Montag beschlossen hat, einheben. Doch gestern kündigte Bürgermeister Andreas Rabl (FP) eine Ausnahmeregelung für jene Welser Kinder an, die nur am Nachmittag betreut werden. Für diese soll es keine Gebühr geben. Die Stadt werde dafür einen aus dem Budget dotierten Sozialfonds einrichten, der Ende Jänner im Gemeinderat beschlossen werden soll. "Diese Kinder sind ja nicht länger im Kindergarten, als jene, die nur vormittags betreut werden", begründet Rabl.

Die Stadt werde zunächst die Gebühr kassieren und dann refundieren. Außerem werde Wels eine beitragsfreie "Toleranzfrist" bis 13.30 Uhr einführen. Laut Landesverordnung wären die Gebühren ab 13 Uhr fällig. Welser SPÖ und Grüne kritisieren, "dass Eltern zu Bittstellern werden".

Mehr auf nachrichten.at/wels.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema