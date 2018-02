Kinderbetreuung: Lässt Oberösterreich Millionen liegen?

WIEN. Landesrätin Haberlander beruhigt: Bis 2018 werden alle für den Ausbau von Betreuungseinrichtungen zur Verfügung gestellten Mittel auch verwendet.

Der Bund schießt in Oberösterreich bis 2018 62 Millionen Euro für den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen zu – 53 Millionen davon wurden bereits verwendet. Bild: colourbox

Der Bund fördert seit Jahren den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen in den Ländern. Doch diese holen das Geld nicht zur Gänze ab. Das hat eine parlamentarische Anfrage der Neos ergeben. So ließen Kärnten, Oberösterreich und die Steiermark mehrere Millionen liegen.

"Besonders im Fall von Oberösterreich ist das mehr als fragwürdig, da mit dem heutigen Tag die Nachmittagsbetreuung kostenpflichtig wird. Gleichzeitig aber 2,6 Millionen Euro vom Bund nicht abgeholt werden. Das ist doch ein Schlag in die Magengrube für die Eltern", kritisierte Neos-Chef Matthias Strolz.

Die Steiermark ließ 2016 ganze sieben Millionen Euro an Förderung liegen, in Kärnten waren es drei Millionen Euro. Insgesamt standen 52,5 Millionen Euro für den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen zur Verfügung. 12,6 Millionen Euro wurden von den Ländern nicht abgerufen, das ist fast ein Viertel des Fördergeldes.

Haberlander beruhigt: „Mittel werden abgeholt“

Auf OÖN-Nachfrage versuchte die zuständige Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP) zu beruhigen: Die in der Anfrage genannten Zahlen würden lediglich das Abrechnungsjahr 2016 betreffen: „Oberösterreich bekommt zwischen 2014 und 2018 insgesamt 62 Millionen Euro an Bundesmitteln. Diese werden selbstverständlich auch abgeholt.“ Die in der Anfragebeantwortung angeführten 2,6 Millionen Euro, die 2016 nicht verbraucht wurden, seien 2017 verwendet worden. Von den Oberösterreich zugedachten Mitteln seien 53 Millionen bereits verbraucht worden.

