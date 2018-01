Kickl verteidigt sich: „Nicht auf KZs angespielt“

Also wenn der Bürgermeister von Hinterzipfelhausen so einen Sager lässt dann sei es entschuldigt, ich denke der hat halt wirklich nicht 1+1 zusammengezählt und halt mal was gesagt.



Aber wir reden hier von Kickl. Einen der wohl bestausgebildetsen Rhetorikern Österreichs. Was der sagt hat er sich ganz genau überlegt.



Und wenn er die Wörter konzentration und Lager in ein und dem selben Zusammenhang verwendet dann macht er dass bewusst und nicht fälschlicherweise oder weil er zuwenig darüber nachdachte.



Ich denke er will mal vorfühlen wie groß die Empörung sein wird und vielleicht auch gleich mal andeuten in welche Richtung es gehen wird.