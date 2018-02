Kickl gegen Umverteilung

Auch die Rechts-Rechte FPÖ und die Mitte-Rechte ÖVP werden einsehen müssen, dass es nicht funktionieren kann, wenn einzelne Länder versuchen sich in einer EU-Solidargemeinschaft nur die Rosinen herauszupicken. Die ganzen Ausflüchte der ÖVPFPÖ-Regierung, wonach Flüchtlinge im ersten Land wo EU-Boden betreten wird, aufzunehmen sind kann und wird nicht funktionieren, wenn diese Länder mit diesen Menschen und den Problemen allein gelassen werden. In erster Linie muss einmal Schluss mit Waffenlieferungen und der Ausbeutung der ärmsten Länder sein, dann wird auch der Flüchtlingsstrom kleiner werden. Jeder vernünftig denkende Mensch wird in keinem Land der Welt bleiben, wo Krieg geführt wird oder dieses Land vom Westen wirtschaftlich Ausgebeutet wird. Jeder würde bei der ersten Gelegenheit die Flucht ergreifen. Mit Recht!!!!