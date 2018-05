Kern bei Macron: "Da kommt auf Europa etwas zu"

PARIS. SPÖ-Chef Christian Kern traf gestern in Paris mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zusammen.

Kern, Macron Bild: Reuters

Inhalt der Gespräche war unter anderem die aktuelle Lage in Europa angesichts der politischen Krise in den beiden großen Staaten Italien und Spanien. "Da kommt auf Europa etwas zu", erwartet Kern baldige Neuwahlen in beiden Ländern "mit ungewissem Ausgang".

In diesem Zusammenhang kritisierte Kern die Vorbereitung der schwarz-blauen Bundesregierung auf die Übernahme des EU-Ratsvorsitzes im Juli. Sein Angebot zur Kooperation sei noch nicht angenommen worden. "Unsere Hand ist absolut ausgestreckt", sagte Kern, der der Bundesregierung zugleich "sehr viel populistische Zuspitzung" in ihrer Politik vorwarf. "Routenschließung und kein Cent mehr für Brüssel, so kommen wir nicht weiter", kritisierte Kern.

Kern bestätigte in Paris auch, dass die SPÖ den gesamteuropäischen Nominierungskongress der EU-Sozialdemokraten für die EU-Wahl 2019 Anfang Dezember in Wien ausrichten werde.

