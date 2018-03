Keine Fußfessel: Peter Westenthaler muss in Haft

WIEN. Für zumindest vier Monate muss der frühere Politiker (FPÖ, BZÖ) Peter Westenthaler auf jeden Fall ins Gefängnis. Das entschied gestern das Oberlandesgericht Wien.

Westenthaler vor dem Urteil. Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER

Um die Schuldfrage ging es gestern nicht mehr; der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte im vergangenen Oktober den erstinstanzlichen Schuldspruch wegen schweren Betrugs und Untreue bestätigt. Das Oberlandesgericht hatte das Strafmaß neu zu bemessen. Von der ursprünglich über ihn verhängten teilbedingten Strafe von 30 Monaten Haft bekam Westenthaler sechs Monate erlassen.

Bestätigt wurde allerdings der schon vom Erstgericht ausgesprochene Ausschluss der Fußfessel statt Haft. Das bedeutet, dass Westenthaler seinen unbedingten Strafanteil von acht Monaten nicht daheim im elektronisch überwachten Hausarrest absitzen darf. Er muss die Strafe in einer Justizanstalt antreten und kann dort frühestens nach der Hälfte um eine Fußfessel für die unbedingte Rest-Strafzeit ansuchen.

Westenthaler habe "seine exponierte Führungsposition" als langjähriger Spitzenpolitiker für die inkriminierten Handlungen benützt, begründete Senatsvorsitzender Anton Baumgartner. Der sechsmonatige Strafnachlass wiederum wurde mit der überlangen Verfahrensdauer von sieben Jahren begründet.

Im Verfahren gegen Westenthaler ging es einerseits um eine Zahlung der Österreichischen Lotterien in Höhe von 300.000 Euro an eine BZÖ-eigene Agentur im Wahlkampf-Sommer 2006. Außerdem war die widmungswidrige Verwendung einer 2004 genehmigten Millionen-Subvention an die Bundesliga angeklagt. Der Ex-Politiker war damals Bundesliga-Vorstand.

"Berufsleben zerstört"

Sein Mandant sei "durch die Hölle gegangen", machte sich der Verteidiger für einen deutlichen Strafnachlass stark. Westenthaler selbst zog eine bittere Bilanz der Verfahrensjahre. Diese "haben mein Berufsleben de facto zerstört". Das Ersparte sei weg, verriet Westenthaler. Das Verfahren habe ihn 250.000 Euro gekostet, "die ich nicht habe und wo ich nicht weiß, wie ich das bezahlen soll".

