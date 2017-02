Keine Ermittlungen gegen Pröll-Stiftung

wenn schon nicht durch die weisungsgebundene Justiz durch ÖVP-Justizminister untersucht werden darf, dann muss eben der Wähler bei der nächsten Wahl diese dubiosen Machenschaften der ÖVP gehörig abstrafen. Vielleicht lässt der Innenminister auch Wahlen einschränken, so wie er es bei Demos machen will. Er war schließlich Finanzreferent in NÖ vor seiner Ministerzeit.