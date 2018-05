Keine Einigung über Verteilung der Flüchtlinge

Frontex etc. holen die Leute vor der libyschen Küste ab (falls nicht sogar in der Hoheitszone). Die Leute treiben da in Schlauchbooten etc., die absolut nicht fahrtüchtig sind, springen z.T. sobald sie der "Rettungsboote" ansichtig werden, ins Meer um gerettet zu werden vorm Ertrinken. (leider sterben trotzdem immer wieder viel zu viele durch Ertrinken im Meer)



Diese ital. etc. Boote sind nix anderes als Schlepper in meinen Augen.

Solange die Abholerei nicht aufhört - die lib.Küstenwache würde die Leute schon raus fischen und retour holen - solange wird das Sterben im Meer nicht aufhören.



Jeder Tote ist ein Toter zuviel!



Wenn die Leute merken, dass keiner mehr sie abholt, dann würden weit weniger die Schlepper bezahlen u.sich in undichte Schlauchboote verfrachten lassen.



Und Italien könnte aufhören zu jammern. Davon abgesehen, deren Landwirtschaft sind z.T. derlei Neuankömmlinge nur recht (Ausbeutung in It.,Spanien bei Ernte etc., lt. der "News", die keine! RECHTE Zeitung ist)