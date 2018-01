Kampfabstimmung um das rote Wien: Ludwig oder Schieder wird Häupls Erbe

WIEN. Der SP-Parteitag soll heute den Schlusspunkt im monatelangen Lagerkampf bringen.

1. Mai 2017: Damals waren Häupls Nachfolgekandidaten Schieder und Ludwig noch im Hintergrund Bild: APA

Er sei ja kein "Erbhofbauer", deshalb wolle er sich auch nicht in die Frage einmischen, wer ihm heuer im Mai nach 23,5 Jahren im Bürgermeisteramt nachfolge, pflegt Michael Häupl (68) jüngst zu sagen. Wenn heute die 981 Delegierten ihre Abstimmungskarten heben, geht es zunächst um den SP-Vorsitz in Wien. Mit Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (56) oder Andreas Schieder (48), SP-Klubobmann im Nationalrat, wird dennoch einer der beiden Rivalen Häupls politisches Erbe mit auf den Weg nehmen.

Wenn in der einst so organisierten Wiener SPÖ die Führungsfrage per Kampfabstimmung gelöst werden muss, ist das der stärkste Hinweis dafür, dass Häupls Bild vom neutralen Beobachter so nicht halten kann. Er habe viel zu lange gezögert und dann den Zeitpunkt für eine geordnete Übergabe übersehen, heißt der gängige Vorwurf im Rathaus. Nur in dieser Analyse sind sich die Vertreter jener beiden Lager einig, die sich in der Zwischenzeit gebildet haben und heute ihre Kandididaten gegeneinander antreten lassen.

Rechtes und linkes Lager

Als Vertreter der Arbeiter- und Flächenbezirke am Stadtrand steht Ludwig für einen Kurswechsel weg von Häupls rot-grüner Willkommenskultur bei der Flüchtlingswelle. Die Öffnung hin zur FPÖ auch als potenzieller Koalitionspartner hat dieses "rechte Lager" mit dem Zustandekommen der schwarz-blauen Bundesregierung strategisch ad acta gelegt.

Die Mehrheit der Funktionäre der westlichen und Innenstadtbezirke bildet den "linken Flügel", der, wie Häupl, jede Annäherung an die FPÖ strikt ablehnt. Deren Kandidat ist Schieder, der neben Häupl auch in SP-Chef Christian Kern einen diskreten Förderer haben soll. Als leichter Favorit galt Ludwig, schon weil die Außenbezirke mehr Delegierte stellen. Den Ausschlag könnten heute aber die Unentschlossenen geben. Die Entscheidung gilt jedenfalls innerhalb der SPÖ als richtungsweisend – nicht nur für Wien. (luc)

Der Parteitag

Um 9 Uhr versammeln sich heute die 981 stimmberechtigten Delegierten in der Messe Wien zum außerordentlichen Parteitag der SPÖ Wien. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Wahl des Vorsitzenden.

Die Delegierten erwartet ein langer Tag bis zur Entscheidung. Zunächst wird Bundesparteichef Christian Kern sprechen. Danach richtet sich Bürgermeister Michael Häupl an die Genossen. Vor der Wahl sind die Kandidaten, Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und Nationalratsklubchef Andreas Schieder am Wort.

Nach anschließender Diskussion fällt (ab 15 Uhr) die Entscheidung. Zum Schluss folgt die Rede des neuen Parteichefs.

