Kärntner Landtagswahl: SPÖ triumphiert vor FPÖ und ÖVP, Grüne fliegen aus dem Landtag

KLAGENFURT. Die SPÖ hat bei der Landtagswahl in Kärnten vom Sonntag einen klaren Sieg eingefahren. Laut dem vorläufigem Endergebnis kam die Partei von Landeshauptmann Peter Kaiser auf 47,7 Prozent der Stimmen.

Bundeskanzler Christian Kern (l.) und der Kärntner Landeshauptmann und SPÖ-Spitzenkandidat Peter Kaiser in der SPÖ-Wahlzentrale in Klagenfurt. Bild: GEORG HOCHMUTH (APA/GEORG HOCHMUTH)

Platz zwei ging an die FPÖ vor der ÖVP, die beide zulegten. Gerhard Köfers Team Kärnten schaffte knapp den Wiedereinzug, Grüne und NEOS sind gescheitert.

Gegenüber der letzten Wahl bedeutet das vorläufige Endergebnis für die SPÖ ein Plus von rund zehn Prozentpunkten. 2013 hatte die Partei 37,1 Prozent eingefahren, was damals ebenfalls den ersten Platz brachte.

Die FPÖ legte gut sechs Prozentpunkte zu und erreichte 23,4 Prozent. Beim letzten Urnengang war die Partei von Landesparteichef Gernot Darmann noch bei 16,9 Prozent gelegen. Die ÖVP verzeichnete ein leichtes Plus und kommt auf 15,4 Prozent (2013: 14,4). Das aus dem Team Stronach hervorgegangene Team Kärnten von Landesrat Köfer erreichte 5,8 Prozent - ein Minus von rund 5,4 Prozentpunkten gegenüber 2013, als das Team Stronach noch auf 11,2 Prozent kam.

Aus dem Landtag verabschieden müssen sich die Grünen, die mit 3,0 Prozent klar an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten. Gegenüber 2013 bedeutet dies ein Minus von rund neun Prozentpunkten. Auch die NEOS verpassten bei ihrem erstmaligen Antreten mit 2,1 Prozent den Einzug. Keine Rolle spielten die Kleinparteien. Auch die Grün-Abspaltung der ehemaligen Landessprecherin Marion Mitsche, die "Liste Fair", erreicht weniger als ein halbes Prozent - ebenso das BZÖ.

Endgültiges Ergebnis soll Montagnachmittag vorliegen

Am Montagnachmittag wird das endgültige Ergebnis der Kärntner Landtagswahl vorliegen. Dann nämlich werden auch die Wahlkarten ausgezählt sein. Leichte Verschiebungen bei den Stimmgewichten sind noch möglich, mit Mandatsverschiebungen wird aber nicht mehr gerechnet. Am Sieg der SPÖ wird sich ebenso wenig ändern wie am Scheitern von Grünen und NEOS.

Wann Landeshauptmann Peter Kaiser mit den Gesprächen mit den anderen Parteien beginnen wird, um eine Koalition zu bilden, war vorerst noch offen. Die SPÖ wird jedenfalls am Dienstag eine Vorstandssitzung abhalten. Am Montag gibt es keine Gremialsitzungen, die ursprünglich angekündigte Vorstandssitzung der Grünen wurde verschoben.

Liveblog

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema